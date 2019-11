R-Motorsport conferma la rottura con HWA nel DTM

La R-Motorsport ha vissuto una prima stagione molto difficile nella serie con le sue Vantage DTM, dopo aver costruito quattro vetture in soli 90 giorni ed aver dovuto fare i conti con un motore poco potente e poco affidabile.

Sebbene ci sia stata una svolta in termini di affidabilità in seguito ad un test svolto dopo il round di Misano, i problemi legati al motore sono riaffiorati nella tappa conclusiva di Hockenheim.

A Hockenheim c'erano già tante speculazioni sul fatto che la R-Motorsport stesse prendendo in considerazione altre opzioni per quanto riguarda i suoi motori, sebbene il team principal Floria Kamelger avesse sottolineato con Motorsport.com di essere convinto che la HWA potesse trovare ancora una svolta. Tuttavia, oggi è stata annunciata la rottura.

"Purtroppo, non siamo stati in grado di raggiungere un accordo per proseguire la collaborazione con HWA per quanto riguarda il nostro impegno nel DTM, quindi l'unica opzione è stata quella di terminarla e concentrarci sul futuro" ha detto Kamelger.

"Nonostante la conclusione della nostra partnership con HWA, prevediamo di continuare nel DTM, anche se ora ci dovremmo riorganizzare per il 2020 insieme alla Aston Martin".

R-Motorsport ed Aston Martin intanto hanno preso la decisione di saltare la Dream Race del Fuji, nella quale si sfideranno le vetture del DTM e quelle del Super GT, preferendo concentrarsi sullo sviluppo della vettura del prossimo anno.