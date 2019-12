Kubica a suo agio nei test DTM: "Ho capito i punti chiave"

Robert Kubica ha completato i test con la BMW M4 DTM a Jerez De La Frontera, in vista di un suo possibile passaggio nella serie turismo tedesca per la stagione 2020.

Il polacco ha messo insieme un bel numero di giri sul tracciato andaluso, confermando di essersi trovato bene.

"Era da tempo che non guidavo una macchina chiusa, anche se le DTM le ho trovate un po' come delle monoposto con il tetto - ha detto Kubica terminata la sessione in Spagna - Ogni vettura ha le sue caratteristiche e le differenze si sentono, però mi sono trovato bene e mi sono divertito".

Il ragazzo di Cracovia si è quindi sentito a proprio agio con la BMW e tutto è andato in modo positivo già all'uscita dai box e per tutta la giornata.

"Il feeling c'è stato subito fin dai primi giri e questo è sempre positivo, d'altra parte le impressioni e le sensazioni le cominci ad avere appena ti senti in sintonia con il mezzo. Lì capisci come reagisce e come guidarlo. Negli anni passati ho corso con auto molto diverse, credo che però questa sia stata una giornata produttiva nella quale ho capito quali sono i punti di questa nuova categoria".

Informazioni aggiuntive di Tom Errington