Honda-JAS: il DTM interessa molto, si cercano team per la NSX

La possibilità di vedere una Honda al via del DTM è tutt'altro che remota, con la Casa giapponese che può essere sicuramente interessata ad un programma Customer Racing nel DTM, così come lo è per altri Costruttori.

Come ormai noto da tempo, il passaggio dalle vetture Class One alle GT3 ha dato modo a diversi marchi di schierare attraverso squadre clienti le proprie macchine al via del campionato tedesco.

La notizia di giovedì legata al probabile utilizzo delle Ferrari da parte della Red Bull aveva fatto pensare allo scarso interesse da parte di Honda verso questo campionato.

Ciò invece non è così perché l'azienda del Sol Levante è tutt'ora alla finestra per capire quale possa essere la soluzione migliore per prendere parte vedere le NSX partecipare alla stagione 2021.

Le NSX GT3 vengono costruite dalla JAS Motorsport e l'azienda di Arluno è in attesa di capire quali saranno le possibilità di vedere approdare nel DTM le macchine nipponiche.

Quindi entrambi non hanno affatto chiuso questa porta per il loro avvenire, con la propensa felicità di poter assistere con il loro servizio clienti un Team interessato al programma.

"Il fatto che la Red Bull possa scegliere un marchio differente da Honda non significa che la Casa giapponese non sia interessata nel DTM, anzi! - spiega Mads Fischer, Customer Support Manager di JAS Motorsport, parlando in esclusiva con Motorsport.com - Noi costruiamo le NSX e non decidiamo se farle correre o no, quello spetta ad Honda, che deve trovare un team cliente di riferimento".

"Vale per tutti i campionati Customer Racing ai quali noi forniamo assistenza per conto di Honda Racing, da sempre è la nostra missione. Ma posso assicurare che sia a noi che ai giapponesi la possibilità di correre nel DTM interessa tantissimo, per cui bisognerà solo attendere e capire se ci sarà una squadra disposta a schierare le NSX GT3".