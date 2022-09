Ferrari: con il trionfo nel DTM la 488 GT3 è a 500 vittorie!

Carica lettore audio

Traguardo storico per la Ferrari 488 GT3, che grazie alla grande vittoria di Nick Cassidy nel DTM oggi ha raggiunto le 500 vittorie della sua gloriosissima storia.

A conferma che di gioie il Cavallino Rampante ne sa dare eccome, senza doversi limitare a fare affidamento sulla sola F1, bisogna anche sottolineare la bravura del team AF Corse, ancora una volta impeccabile nel preparare la vettura di Maranello.

Come impeccabile è stato Cassidy al Red Bull Ring, capace di replicare il successo ottenuto due settimane fa a Spa-Francorchamps partendo benissimo dalla Pole Position - ereditata per la penalità scontata da René Rast - e allungando proprio sul pilota Audi, che nel frattempo era inseguito dalla Lamborghini di Mirko Bortolotti, e gestendo magistralmente fino alla bandiera a scacchi.

Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

"Ci tenevo molto a fare bene su questa pista perché è quella del nostro sponsor, ma anche sfruttare il fatto che la 488 va forte qui. E' un'auto fantastica e mi ha permesso di risparmiare le gomme e amministrare la corsa affrontando ogni curva al meglio", ha detto il ragazzo griffato AlphaTauri terminata Gara 1 in Austria.

"Sono molto contento perché abbiamo colto due occasioni per vincere, qui e a Spa; è incredibile anche perché i ragazzi del team lavorano veramente alla grande e fanno di tutto per mettermi a mio agio e farmi divertire, consapevoli che ho un programma che non copre tutte le gare del calendario".

Domenica è possibile che venga a piovere e Cassidy avrà ancora 25kg di zavorra da caricare a bordo vista la vittoria di oggi, ma fa affidamento sul team piacentino e sulla bontà della sua Ferrari bianco-blu.

"Domani sarà interessante, anche se non sappiamo cosa aspettarci col meteo. Qualcuno sarà sicuramente più esperto, io ho fatto qualche test, ma onestamente sarà una esperienza nuova per me con una GT3 sul bagnato, quindi vediamo".

Sappiamo tutti che nel DTM non c'è nulla di semplice, abbiamo circa 30 macchine pronte a combattere, quindi stiamo concentrati. Il livello è altissimo e la nostra squadra è tra le migliori, l'abbiamo dimostrato".