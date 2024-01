Verstappen in pista con la Ferrari 296 GT3: i retroscena del test

Verstappen ha suscitato una certa curiosità il mese scorso, quando sono iniziate a circolare le immagini dell'olandese che provava per il team DTM Emil Frey in Portogallo. Sebbene sia noto che Thierry Vermeulen, pilota abituale del team e collega olandese, sia sostenuto da Verstappen, il fatto che il loro legame fosse così stretto da indurlo a trascorrere due giorni a testare la sua auto ha destato sorpresa.

Non si è trattato di una divertente giornata in pista, poiché sia Verstappen che Emil Frey hanno lavorato insieme per mettere a punto un intenso programma di test con diversi set-up e obiettivi chiaramente definiti. Come ha spiegato il boss del team Lorenz Frey-Hilti, l'obiettivo era quello di utilizzare l'esperienza della stella della F1 al volante e aiutare lo sviluppo del 21enne Vermeulen.

"L'obiettivo del test con Max era quello di supportare Thierry e di migliorare le nostre prestazioni grazie al suo feedback", ha dichiarato Frey-Hilti a Motorsport.com, testata sorella di Motorsport-Total.com. "Ha guidato in entrambi i giorni. Il primo giorno sono stati percorsi circa 100 giri e si sono alternati. Abbiamo fatto molte prove".

Foto di: Verstappen.com / David Klopman Max Verstappen, Emil Frey Racing, test di Portimao

"Siamo onorati del fatto che si avvalga dei nostri servizi come squadra corse e che siamo in grado di lavorare con lui nei giorni di test. È assolutamente fantastico".

Anche i padri di Verstappen e Vermeulen erano presenti sul circuito di Portimao per il test. Non si tratta di una coincidenza: Jos Verstappen è l'allenatore di Thierry Vermeulen, mentre Raymond, il padre di quest'ultimo, è il manager di Max. Frey-Hilti è rimasto molto colpito nel vedere Max Verstappen al volante, elogiandolo per i risultati che è in grado di ottenere anche su una vettura GT3.

"È sempre interessante quando si incontrano di persona persone così famose", ha detto. "Si pensa di conoscere la persona, ma quando la si incontra nella vita reale, si sperimenta una persona completamente diversa. È incredibilmente concreto e un ragazzo davvero gentile. È bello vedere quanta passione ha per il motorsport e per i risultati che ottiene".

"Anche con una vettura GT3 il suo feedback è di un altro livello rispetto a tutto ciò che ho visto finora. È di classe mondiale".

Foto di: Verstappen.com / David Klopman Max Verstappen e Thierry Vermeulen, Emil Frey Racing, test di Portimao

Verstappen ha un'esperienza limitata con le macchine GT3, ma è riuscito ad adattarsi alla Ferrari 296 in pochissimo tempo, secondo Frey-Hilti.

"È salito in macchina e già al primo giro ha dato il meglio di sé. Se si guardano i suoi onboard e i dati, il modo in cui riesce a gestire la vettura è estremamente impressionante. Si adatta rapidamente alla vettura e cerca sempre di ottenere il massimo. C'erano anche altre vetture GT3 sul posto. E posso solo dire che è di un altro livello rispetto a tutte le altre".

Vermeulen è relativamente nuovo alle corse automobilistiche, avendo iniziato a gareggiare in GT4 solo nel 2020. Nella sua prima stagione nel DTM, nel 2023, si è classificato 16° per Emil Frey, ottenendo un miglior piazzamento di quinto posto al Sachsenring.

Grazie alla velocità di Verstappen, Vermeulen ha avuto molto da imparare dal suo connazionale più esperto. "Thierry è molto ambizioso e naturalmente si misura con i tempi di Max", ha detto Frey-Hilti. "È difficile, perché il suo punto di riferimento è il miglior pilota del mondo.

"Ci sono molti bravi piloti di formula che non brillano per la loro mancanza di esperienza su una vettura GT3. Max è diverso. Riesce a far muovere qualsiasi cosa con quattro ruote in modo incredibilmente veloce".

Foto di: Verstappen.com / David Klopman Max Verstappen, Emil Frey Racing, Test di Portimao

La due giorni di test non è servita solo a Vermeulen, ma è stata di grande vantaggio anche per Emil Frey, che ha lasciato Lamborghini per correre con la nuova Ferrari 296 nel 2023. Verstappen aveva già aiutato il team a guadagnare decimi cruciali in un precedente test al Mugello nel luglio 2023. "Soprattutto in termini di sviluppo del veicolo, è brillante", ha detto Frey-Hilto di Verstappen.

"La fisica è la stessa ovunque e il concetto di veicolo è diverso, ma il suo contributo, quando si possono testare diverse impostazioni con lui, aiuta immensamente le prestazioni del veicolo. Naturalmente oggi abbiamo un'incredibile quantità di dati da analizzare e alla fine i piloti devono essere in grado di metterli in pratica. Ma anche nell'ultimo test siamo stati in grado di acquisire tante nuove esperienze in soli due giorni e di migliorare la vettura. Questo non solo rafforza Thierry, ma anche noi come squadra".

"È sempre sorprendente la precisione delle sue dichiarazioni. È estremamente coinvolto e si può anche vedere che sta costantemente armeggiando con i set-up nell'e-gaming. Mi ha stupito anche il suo interesse per gli sport motoristici in generale, oltre che per la Formula 1. Conosce ogni categoria, ogni gara, ogni campionato. Conosce ogni serie, ogni pilota, ogni squadra".

Photo by: Verstappen.com / David Klopman Max Verstappen e Thierry Vermeulen, Emil Frey Racing, Portimao Test

"Quando gli altri vanno a fare le loro meritate vacanze, lui è ancora in pieno allenamento e impegnato nelle corse. Credo che sia questo a renderlo un campione del mondo".

Oltre al test, Verstappen ha anche visitato l'officina Emil Frey a Safenwil, in Svizzera, prima del Gran Premio di Las Vegas di novembre. "Era suo desiderio vedere il nostro laboratorio e come siamo organizzati per fare progetti per il futuro insieme. È anche uno specialista dei simulatori e ha provato la nostra struttura. Avendo già guidato la nostra auto in pista, ha potuto darci un ottimo feedback su come migliorare".

Non è un segreto, inoltre, che l'olandese abbia anche in programma di creare una sua squadra corse in futuro, naturalmente in classe GT3, sia per questione di costi che per seguire con maggior accuratezza il programma. Creare una squadra di Formula 2 e Formula 3 sarebbe troppo dispendioso sul finanziario e richiederebbe più tempo, mentre nel mondo del GT3 vi è un'atmosfera differente. Attualmente Verstappen ha già creato una squadra corse, il team Redline, seppur al momento sia attiva solo nel mondo del virtuale: il prossimo passo è quello di trasformarla in una scuderia pronta per scendere in pista.