Eng lavora col simulatore BMW: "Realistico, una 'droga' per me!"

Il pilota della BMW Motorsport, Philipp Eng è un talento versatile dietro il volante. Ha vinto gare di Formula, oltre ad aver partecipato a diverse gare a bordo di vetture BMW, tra cui la BMW M4 DTM, la BMW M8 GTE e la BMW M6 GT3. Eng è anche un esperto di corse sim con molti anni di esperienza. Nella difficile situazione di oggi, le gare virtuali sono l'unica opportunità per i piloti professionisti di praticare il proprio mestiere. Eng spiega il fenomeno delle corse sim e il ruolo che avrà nel futuro come sport motoristico a sé stante.

Mentre i classici weekend di gara restano sospesi, gli appuntamenti delle corse sim aumentano. Lo scorso fine settimana si sono svolte quattro gare principali. Eng, che ha partecipato a due delle quattro corse, sabato è arrivato in finale contro un professionista di prima classe in "THE RACE All-Stars Esports Battle". Il giorno dopo, è arrivato terzo nel "F1 Esports Virtual Bahrain Grand Prix", la prima gara di simulazione organizzata ufficialmente dalla Formula 1.

“Sono contento di avere il mio simulatore di gara a casa al momento. In questi tempi, quando tutti devono evitare di muoversi in pubblico il più possibile, è fondamentalmente avere la mia "droga da corsa sostitutiva", ha dichiarato Eng. “Le gare virtuali mi aiutano a rimanere in modalità gara, soprattutto mentalmente. Sebbene il simulatore non è esattamente uguale alla realtà, le sensazioni sono le stesse che provo su una pista reale così come i miei istinti. Continuare a gareggiare con il simulatore mi permette di mantenerli nitidi. Per me, sim racing è molto più che divertente, mi aiuta anche a migliorare come pilota professionista”.

Il sim racing costituisce un ulteriore pilastro nel programma BMW Motorsport.

BMW Motorsport ha identificato i vantaggi delle corse sim e il ruolo sempre più importante in una fase iniziale, quando è diventato un pilastro aggiuntivo nel programma di sport motoristici. L'attenzione si concentra su due piattaforme. I piloti BMW e alcuni dei migliori piloti di sim del mondo competono regolarmente sulla piattaforma iRacing, principalmente a bordo della BMW M8 GTE virtuale.

Bruno Spengler (CAN), Nick Catsburg (NED) e Jesse Krohn (FIN) hanno conquistato primo, secondo e terzo posto proprio con la BMW M8 GTE nel "IMSA Super Sebring Saturday" di sabato scorso. La serie Digital Nürburgring Endurance ha recentemente iniziato a tenere le sue gare sulla piattaforma iRacing. Lì, i piloti BMW e la BMW Juniors corrono sul Nordschleife con la BMW Z4 GT3. La seconda piattaforma è rFactor 2 che ospita la BMW SIM M2 CS Racing Cup, in cui il nuovo BMW Junior Team partecipa regolarmente.

"Secondo me, il coinvolgimento intenso di BMW Motorsport sta dando un ulteriore impulso alle corse sim", afferma Eng. "Quando un grande produttore come la BMW viene coinvolto a tal punto, il grande pubblico lo prende in considerazione e la percezione delle sim racing cambia in modo positivo." Secondo Eng, le corse di sim hanno già guadagnato il titolo di vero e proprio sport motoristico, e lo diventeranno ancor di più in futuro. "Lo vedo così: un appassionato al motorsport potrebbe guardare la gara DTM al Nürburgring nel pomeriggio e poi il livestream della gara sim a Sebring la sera", ha ipotizzato Eng.

Eng: primo simulatore bloccato in posizione con il nastro adesivo

Eng era solo un adolescente quando si è avventurato per la prima volta nel mondo delle corse virtuali. "Avevo 17 anni, credo, e il mio simulatore era tale che ho dovuto spostare i miei quaderni su un lato, bloccare il volante sulla scrivania e fissare i pedali sul pavimento usando del nastro adesivo", ha dichiarato Eng, descrivendo la sua prima postazione. "Il modo in cui le corse sim si sono sviluppate da allora, e in particolare negli ultimi mesi, è davvero impressionante." Oggi Eng non deve più usare il nastro adesivo per fissare i pedali. La sua attrezzatura è di altissimo livello, così come la sua guida nel simulatore.

Nonostante ciò, i piloti professionisti non possono ancora competere con i migliori piloti di sim del mondo. Eng ha una spiegazione: “Ciò è principalmente dovuto all'incredibile quantità di tempo che questi ragazzi hanno trascorso nei simulatori nel corso degli anni. Mi piace confrontarlo con l'allenamento fitness. Se mi alleno regolarmente e faccio, diciamo, 350 chilometri a settimana sulla mia bici, allora sarò abbastanza in forma. Se, tuttavia, ho due settimane di pausa perché sono da qualche parte a correre, allora il mio livello di preparazione atletica scende di nuovo.

Questa è esattamente la differenza tra me, che non sono regolarmente nel simulatore durante una stagione normale, e un pilota professionista di sim - che ha anche molto talento”.

Eng non crede necessariamente che un pilota di sim sarebbe automaticamente un buon pilota nel mondo reale. “Sono sicuro che i migliori abbiano il know-how tecnico e il potenziale di guida necessari. Tuttavia, in una vera macchina da corsa, devono prima imparare a gestire il fatto che potrebbero ferirsi se commettono un errore. Lo noto con me stesso. Prendo sempre più rischi nel simulatore rispetto a una vera macchina da corsa”.

Simulatore BMW Motorsport: "A malapena diverso dalla realtà"

A differenza della guida di una vera auto da corsa, un simulatore offre l'opportunità di fare molti test e acquisire esperienza senza rischi, in un ambiente controllato e senza costi eccessivi. Per questo motivo, anche le simulazioni svolgono un ruolo enorme in tutti i progetti di corse attuali di BMW Motorsport. Il simulatore BMW Motorsport a Monaco (GER) viene utilizzato intensamente per lo sviluppo del veicolo e le preparazioni di gara. Ad esempio, il team BMW i Andretti Motorsport trascorre diversi giorni nel simulatore preparandosi per ogni fine settimana di gara di Formula E. I conducenti del DTM usano anche regolarmente il simulatore BMW Motorsport.

“Il simulatore che ho a casa è abbastanza buono, per essere un oggetto in commercio. Tuttavia, è a miglia di distanza da ciò che può fare il simulatore BMW Motorsport ", afferma Eng. “Dato che il simulatore BMW Motorsport si muove su una piattaforma flessibile, tu, il conducente, senti ogni ostacolo e urto, proprio come faresti nella realtà. Per me, il modo in cui l'auto mantiene la strada è appena diverso dalla realtà".