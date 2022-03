DTM | Vanthoor e Olsen al volante delle Porsche di SSR nel 2022

Carica lettore audio

Laurens Vanthoor e Dennis Olsen sono stati scelti dal team SSR Performance per correre nel DTM durante la stagione 2022.

La squadra quest'anno schiera due Porsche 911 GT3-R al via della serie tedesca e per l'impegno sono stati presi, in collaborazione con la Casa di Weissach, due piloti ufficiali.

Vanthoor salirà a bordo della macchina #92, mentre ad Olsen toccherà la #94.

"Sono carico per questa stagione, il team si è già fatto un nome a certi livelli in poco tempo e non vedo l'ora di lavorare con loro", dice il belga.

"Non sarà una stagione semplice perché la griglia è forte, ma abbiamo ambizioni alte e vogliamo il successo. Era da parecchio che non salivo in macchina da solo, anche per questo sono molto motivato".

Il suo compagno di squadra norvegese ha aggiunto: "Non vedo l'ora di correre nel DTM! Per me sarà una grandissima sfida competere a questi livelli".

Stefan Schlund, AD della SSR, chiosa: "Sono molto soddisfatto che la Porsche ci abbia dato i suoi piloti per la nostra prima stagione completa nel DTM. Sono convinto che potremo avere successo con questa squadra".