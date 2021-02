DTM, ufficiale: Red Bull corre con due Ferrari di AF Corse!

Ora è ufficiale: la Red Bull partecipaerà alla stagione 2021 del DTM utilizzando due Ferrari 488 GT3 Evo in collaborazione con AF Corse.

La notizia era nell'aria già da alcune settimane e oggi è giunta la conferma che le vetture del Cavallino Rampante avranno i colori della bibita di Mateschitz, ma anche dell'Alpha Tauri.

I piloti scelti per questa avventura sono Liam Lawson, che farà tutta la stagione sulla Ferrari con la prima livrea sopracitata, e il duo Alex Albon-Nick Cassidy, i quali si alterneranno al volante della seconda in base agli impegni che dovranno sostenere (specialmente l'anglo-thailandese che è terzo pilota e collauradore in F1).

"Questa sfida è iniziata grazie a Gerhard Berger, l'idea è sua - rivela il Team Principal and proprietario, Amato Ferrari, che fornirà il kit Evo 2020 alla Red Bull per le 488 - In poco tempo abbiamo raggiunto l'accordo per lavorare con Red Bull con grande entusiasmo. Abbiamo una sola ambizione: la vittoria. Considerando i marchi coinvolti, ci sono tutti i requisiti per ambire al successo".

Lawson invece affronta una nuova avventura dopo quelle sulle monoposto: "Le corse GT saranno nuove per me. Sono davvero entusiasta di questa opportunità, correrò in una serie di così alto livello con piloti di classe mondiale, facendo squadra con qualcuno che ha una grande esperienza come Alex. Sono carichissimo di guidare la Ferrari".

Anche Albon volta pagina dopo due anni di F1: "Il DTM è una grande serie con piloti di enorme talento e gare emozionanti. Ho guidato un'auto del genere solo una volta nel 2015, quando sono stato insignito del premio Autosport BRDC Young Driver: è molto diversa dalle monoposto. C'è molto meno carico e le gomme sono differenti, quindi richiede un diverso stile di guida. Ci vorrà un po' di tempo per abituarsi, ma non vedo l'ora di affrontare una nuova sfida quando non avrò impegni in F1".

Il capo del DTM, Gerhard Berger, si mostra altrettanto felice: "Sia la Red Bull che la Ferrari sono protagonisti del motorsport di primo piano che rappresentano il successo assoluto in questo mondo e non solo. Siamo molto lieti di unire questi due marchi in un progetto unico nel DTM, dove metteranno insieme le loro forze per puntare al successo".

"E' una collaborazione senza precedenti e hanno tre piloti di alta classe che promettono bene. Alex Albon, salito sul podio di F1, un professionista GT e plurivincitore come Nick Cassidy, e il giovane talento Liam Lawson. Questi in una sola squadra formano il mix perfetto, che manterrà alto il livello di entusiasmo nella prossima stagione del DTM".