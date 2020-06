DTM, Test Nurburgring: Rockenfeller batte Eng al pomeriggio

Mike Rockenfeller conclude al comando la seconda sessione di test collettivi del DTM andata in scena sulla versione "Sprint" del rannuvolato Nürburgring.

Rispetto alla mattinata, i tempi del pomeriggio sono tutti risultati più alti e la maggior parte dei piloti, dopo alcune tornate veloci, si è concentrata nell'effettuare long-run e prove di assetti differenti.

Rockenfeller ha completato i 3,629km del tracciato tedesco in 1'19"836 con la Audi RS 5 del Team Phoenix (quella coi colori di Loïc Duval però), tenendosi dietro per 0"061 la BMW M4 messa a punto dal Team RBM con livrea di Jonathan Aberdein, ma condotta da Philipp Eng, che alle ore 12;00 aveva terminato al comando in 1'19"204.

Si conferma in palla anche Ferdinand Habsburg al debutto con l'Audi del Team WRT con cui termina terzo a 0"102 dal leader e davanti ad un altro che oggi è stato piuttosto rapido, Sheldon Van Der Linde, quarto a 0"275 con la seconda BMW del Team RBM.

Sale in Top5 rispetto al mattino Fabio Scherer con l'altra Audi RS 5 schierata in privato dal Team WRT, seppur staccato di oltre sette decimi dal tempo di "Rocky", mentre Marco Wittmann non è andato oltre il sesto crono guidando la BMW M4 del Team RMG (coi colori di Timo Glock) anche perché in grado solamente di completare 13 giri, rimanendo fermo ai box per gran parte della sessione a causa di un problema tecnico non specificato.

Robert Kubica è invece rimasto in linea coi tempi firmati al mattino, salendo comunque settimo in classifica con la BMW M4 privata della ART Grand Prix. Dietro al polacco troviamo le Audi RS 5 del Campione in carica René Rast (Team Rosberg, in livrea Rockenfeller) e di Robin Frijns (Team Abt Sportsline, colorazione di Nico Müller , uno di quelli che rispetto alla prima sessione è andato parecchio più piano.

Domani i lavori riprenderanno con lo stesso identico programma di oggi, vale a dire prima sessione dalle 8;30 alle 12;00 e seconda dalle 14;00 alle 18;00. Audi schiererà Loïc Duval, Jamie Green, e in alternanza il duo formato da Nico Müller e Frijns, più i piloti del Team WRT, mentre BMW avrà Kubica sulla M4 della ART unica certezza perché poi andrà definito il programma tra Lucas Auer, Timo Glock e soprattutto Jonathan Aberdein, assente al momento poiché bloccato nella sua casa sudafricana di Città del Capo per via delle restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus.

Pos. Name Gap Auto Giri 1 Mike Rockenfeller 1:19.836 AUDI RS5 DTM 112 2 Philipp Eng +0.061 BMW M4 DTM 100 3 Ferdinand Habsburg +0.102 AUDI RS5 DTM 78 4 Sheldon Van Der Linde +0.275 BMW M4 DTM 95 5 Fabio Scherer +0.766 AUDI RS5 DTM 76 6 Marco Wittmann +0.838 BMW M4 DTM 13 7 Robert Kubica +1.084 BMW M4 DTM 70 8 René Rast +1.110 AUDI RS5 DTM 115 9 Robin Frijns +1.370 AUDI RS5 DTM 107