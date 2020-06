DTM, Test Nurburgring, Day 3: dominio asburgico chiuso da Muller

Nico Müller interrompe il dominio Asburgico al Nürburgring, dove i piloti del DTM hanno portato a termine anche la terza giornata di test collettivi ufficiali in preparazione alla stagione 2020.

Lo svizzero del Team Abt Sportsline è risultato il più rapido del pomeriggio, portando a termine quella che da ieri mattina era stata una cavalcata da parte del nobile austriaco Ferdinand Habsburg.

L'1'19"431 fatto segnare da Müller al volante della sua RS 5 non è però il record di queste prove lungo i 3,629km della versione Sprint dell'Inferno Verde, dato che stamattina Habsburg aveva girato in 1'18"911 con la Audi RS 5 privata del Team WRT.

Per il terzo giorno di fila i tempi non sono stati migliori dopo la pausa pranzo e in generale tutti hanno ottenuto la miglior prestazione nella prima fase di test, complice anche uno scroscio di pioggia che ha bagnato il fondo; dietro al leader rossocrociato troviamo l'ancora pimpante Jamie Green (Team Rosberg) e la coppia di Audi è divisa da appena 0"039.

Stavolta la classifica risulta più sgranata perché il migliore dei ragazzi BMW è terzo e risponde al nome di Jonathan Aberdein, che è riuscito a volare dal Sudafrica alla Germania per debuttare con la sua nuova M4 quest'oggi, dopo che la pandemia di Coronavirus e le relative restrizioni sui viaggi gli avevano impedito di presenziare nei giorni scorsi.

Il portacolori del Team RBM si ritrova però con oltre 6 decimi di ritardo dalla vetta, mentre dietro un Robert Kubica in continuo miglioramento conclude in Top5 al volante della BMW privata della ART Grand Prix, seguito dall'Audi di Mike Rockenfeller (Team Phoenix).

Dopo buone prestazioni nelle precedenti sessioni, Sheldon Van Der Linde non va oltre il sesto posto con la BMW M4 del Team RBM, tenendosi comunque dietro Habsburg e il suo collega Timo Glock con la M4 del Team RMG.

Un problema tecnico verficatosi sulla seconda Audi RS 5 del Team WRT ha invece tenuto fermo ai box Fabio Scherer.

Domani ultima giornata di lavori, con programma uguale a quanto visto fino ad oggi: inizio previsto per le 8;30 (condizioni meteo permettendo, dato che stamattina la nebbia ha ritardato le operazioni), sosta pranzo dalle 12;00 alle 14;00 e poi sessione pomeridiana fino alle 18;00.

TEST DTM - DAY 3: classifica del pomeriggio

Pos. Name Tempo Best Lap Auto Giri 1 Nico Müller 1:22.407 1:19.431 AUDI RS5 DTM 81 2 Jamie Green +0.039 1:19.470 AUDI RS5 DTM 67 3 Jonahan Aberdein +0.621 1:20.052 BMW M4 DTM 91 4 Robert Kubica +0.920 1:20.351 BMW M4 DTM 93 5 Mike Rockenfeller +1.261 1:20.692 AUDI RS5 DTM 96 6 Sheldon V.D. Linde +2.073 1:21.504 BMW M4 DTM 48 7 Ferdinand Habsburg +2.133 1:21.564 AUDI RS5 DTM 99 8 Timo Glock +2.367 1:21.798 BMW M4 DTM 82