DTM | T3: azione legale per i mancati pagamenti ai membri del team

Il team T3 Motorsport, cliente Lamborghini, è assente dalla griglia di partenza del DTM dal secondo round della stagione a maggio, quando avrebbe dovuto disputare l'intera campagna con il pilota ufficiale Aston Martin, Nicki Thiim, affiancandogli Esmee Hawkey.

All'interno del team è cresciuto il malcontento per la mancanza di pagamenti in seguito alla prolungata assenza dalle gare, e i suoi membri hanno dovuto ricorrere a denunce penali per sospetta frode.

I dipendenti sostengono che l'azienda abbia ingaggiato delle persone pur sapendo di non avere i mezzi finanziari per compensarle del loro lavoro. Si dice anche che la società sia insolvente, ma non ha ancora presentato istanza di fallimento.

Si stima che un totale di circa 15 membri del team, tra cui ingegneri e meccanici, alcuni dei quali hanno lavorato come freelance, vantino un credito complessivo di oltre 100.000 euro.

Questo comprende l'importo dovuto per le prime due gare del DTM a Portimao e al Lausitzring e per i due test ufficiali di fine anno. In realtà, alcuni membri del team non sarebbero ancora stati pagati neanche per la 24 Ore di Daytona, che si è svolta a gennaio.

Dopo la presentazione della denuncia penale, è stato chiesto all'ufficio del pubblico ministero di indagare sulla questione. Se si ritiene che sia stato commesso un reato, lo Stato intraprenderà un'azione legale contro i responsabili.

Motorsport-Total.com ha contattato T3 Motorsport per rispondere alle accuse dei suoi membri, ma non ha ancora ricevuto una risposta dal team.

La lotta per i pagamenti

Un membro di lunga data del team T3 Motorsport, che ha acconsentito ad un'intervista a condizione di mantenere l'anonimato, ha rivelato che il personale ha persino anticipato del denaro al team per aiutarlo a far fronte alle spese.

"La nostra preoccupazione non è che questa azienda fallisca, ma che non ci venga pagato il nostro lavoro", ha detto il dipendente a Motorsport-Total.com. "E che almeno i pagamenti vengano effettuati per l'importo ancora in sospeso".

"Stiamo ancora ricevendo mail legate al primo weekend della stagione a Portimao, perché le auto a noleggio non sono state pagate, o per il conto dell'hotel. Dal weekend del Lausitzring, riceviamo qualcosa ogni settimana".

"Non abbiamo nulla da rimproverarci. Abbiamo anche anticipato dei soldi al team e abbiamo comunque svolto il nostro lavoro, ma ora ci ritroviamo con le mani in mano".

Da tempo si sapeva che la squadra era sotto stress finanziario. Durante i preparativi per il weekend del Lausitzring, a metà maggio, la polizia si è presentata alla sede del team e ha cancellato i sigilli di immatricolazione dalle targhe dei mezzi della squadra davanti allo staff riunito, al fine di cancellarli.

"Avremmo dovuto sapere che la situazione era incerta e che probabilmente l'assicurazione non era stata pagata", ha detto il membro della squadra. "Ma siamo andati avanti lo stesso".

Quella del Lausitzring è stata l'ultima uscita della T3 Motorsport nel DTM, con il team che ha saltato la gara di Imola, appena due settimane dopo, e tutti gli eventi successivi.

Durante l'assenza di T3 dalle gare, i membri del team hanno tentato più volte di reclamare il denaro dovuto in via extragiudiziale, ma tutti i loro tentativi sono stati ostacolati dalla dirigenza.

Il passo successivo è stato quello di presentare un'ordinanza del tribunale per ricevere il denaro. Tuttavia, il datore di lavoro si è rifiutato, con conseguente aggravio delle spese legali.

Il capo del team Jens Feucht, che durante il fine settimana di Imola era in terapia intensiva a causa di un'infezione virale, ha comunicato ai membri del team che avrebbe ritirato il rifiuto ed inviato un'ammissione di debito, riconoscendo così le loro richieste. Questo ha offerto un breve raggio di speranza, ma il denaro non si è mai materializzato.

I membri della squadra hanno quindi presentato una seconda citazione in tribunale, che però è stata nuovamente respinta dalla squadra. Questo è possibile senza fornire alcuna motivazione e può essere utilizzato per evitare una procedura di insolvenza.

Dopo due ingiunzioni giudiziarie non andate a buon fine, l'unica opzione rimasta era quella di fare pressione sulla squadra presentando una denuncia penale.

Sebbene la denuncia sia stata presentata, i membri del team sono ancora preoccupati per il denaro che gli è dovuto e la T3 Motorsport ha già venduto la Lamborghini Huracan GT3 Evo di Hawkey ed altre attrezzature.

Alcune di queste attrezzature sono utilizzate anche da Maximilian Paul nell'ADAC GT Masters, il cui padre Tobias Paul è uno dei tre azionisti di T3 Motorsport. Da agosto, il team non gareggia più con il nome T3, ma con quello di Paul Motorsport. In caso di insolvenza della T3, è improbabile che la squadra ne risenta.

"Le attività sono ulteriormente ridotte al minimo", ha detto lo stesso membro del team. "E tutto viene rifiutato - e a un certo punto l'insolvenza verrà archiviata per forza, solo allora non rimarrà nulla".

Poi ha sottolineato che le persone interessate non vogliono essere danneggiate, ma vogliono essere trattate in modo equo.

"Siamo pronti a parlare, perché ci siamo divertiti molto", ha detto. "Abbiamo lavorato insieme intensamente per molti anni e ci siamo divertiti molto. Fa ancora più male che le cose vadano in questo modo. Per questo siamo molto delusi anche a livello umano".