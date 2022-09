DTM | Spa: gli orari delle dirette video su Motorsport.com

Carica lettore audio

Spa-Francorchamps: un nome che rievoca storia e passione per i motori, e che non può mai mancare in un calendario di un campionato di alto livello.

Anche il DTM ha inserito il mitico tracciato delle Ardenne nell'elenco dei proprio eventi, al quale farà visita il prossimo fine settimana.

Dopo le scintille del Nürburgring, è ora di ricominciare a combattere per i round 11 e 12 della serie promossa da ITR dal 9 all'11 settembre, con Sheldon Van Der Linde tornato al comando della classifica piloti con 110 punti.

Il pilota della BMW-Schubert Motorsport ha sfruttato il weekend nero passato sui Monti Eifel dal suo nemico Mirko Bortolotti, che è rimasto a secco e ora si ritrova a dover rincorrere essendo ad 89 lunghezze.

L'alfiere di Lamborghini GRT è un osso durissimo e non si tirerà certamente indietro dal combattere, così come Lucas Auer, attualmente terzo a -4 dal trentino con la Mercedes del Team Winward, e soprattutto il 3 volte Campione René Rast, che ha rinunciato a volare al Fuji - dove si tiene la 6h del FIA WEC - per provare la rimonta nel DTM con l'Audi del Team ABT.

Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Photo by: DTM

Il programma

Le attività in pista cominciano al venerdì con le Prove Libere, seguite da Qualifica 1 e Gara 1 sabato, mentre domenica andranno in scena Qualifica 2 e Gara 2.

Tutti i fan avranno l'occasione di non perdersi nulla tramite le dirette sulla piattaforma DTM Grid - dove sono disponibili anche i live timing e inquadrature onboard - e sul canale ufficiale YouTube della serie.

In Italia, Qualifiche e Gare saranno visibili anche su Motorsport.com: ecco in dettaglio tutti gli orari degli appuntamenti.

Le Dirette su YOUTUBE e DTM GRID

Venerdì 9 settembre

Prove Libere 1: 12;15-13;00

Prove Libere 2: 15;15-16;00

Sabato 10 settembre

Qualifica 1: 10;05-10;25

Gara 1: 13;30

Domenica 11 settembre

Qualifica 2: 10;05-10;25

Gara 2: 13;30

Le Dirette su Motorsport.com

Sabato 10 settembre

Qualifica 1: 10;05-10;25

Gara 1: 13;30

Domenica 11 settembre

Qualifica 2: 10;05-10;25

Gara 2: 13;30

Tutti gli orari sono provvisori e soggetti a cambiamento in corso d'opera