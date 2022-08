DTM | Sorpresa Rast: annuncia l'improvviso addio ad Audi Sport

Carica lettore audio

Dopo 12 anni assieme, Rene Rast e Audi Sport si diranno addio a fine stagione. Ad annunciarlo è stato proprio il pilota, il quale disputerà l'ultima gara per il marchio tedesco nel fine settimana dell'8 e9 ottobre a Hockenheim, l'ultimo appuntamento stagionale del DTM.

Rast ha conquistato ben 3 titoli in 4 anni correndo con il team Audi Sport Rosberg, oltre a 24 gare e 20 pole position. Dopo aver corso in Formula E nelle stagione 2019/2020 e 2020/2021, Rast ha fatto il suo ritorno nel DTM in questa stagione con il team ABT Sportsline ed è attualmente terzo in classifica, risultando anche il miglior pilota Audi.

Rast ha affermato di aver preso questa decisione non certo a cuor leggero, ma ha aggiunto di avere ancora alcuni obiettivi da raggiungere nel motorsport.

"Questa decisione è stata tutt'altro che facile per me. Audi è stata la mia vita negli ultimi anni. Abbiamo lavorato insieme in modo fantastico e abbiamo festeggiato molti grandi successi. Non dimenticherò mai questi momenti, né le tante persone fantastiche che hanno reso possibili le mie vittorie e i miei titoli di campione".

"Audi è un marchio forte, con vetture affascinanti come l'Audi RS 6, che ho potuto utilizzare come auto aziendale per molti anni. L'era della Classe 1 nel DTM è stato il momento più importante per me. L'Audi RS 5 DTM, con il suo motore turbo a quattro cilindri, era un'auto da corsa fantastica".

"Purtroppo, quest'epoca si è conclusa troppo presto. Sia nei prototipi di Le Mans che in Formula E, ho avuto la sfortuna di essere appena entrato in squadra quando i programmi sono terminati. È stato un vero peccato".

"Mi sto godendo il DTM con le auto da corsa GT3 molto più di quanto avrei mai potuto immaginare. Ma ho ancora alcuni obiettivi nel motorsport che voglio raggiungere. Per questo motivo, al termine della stagione 2022, dovrò salutare i fan dell'Audi a malincuore", ha concluso Rast.