DTM: si ricomincia con 4 giorni di test al Nurburgring senza fan

La stagione 2020 del DTM deve ancora essere finalizzata con il nuovo calendario, ma la ripartenza post-pandemia di Coronavirus prenderà il via con una quattro giorni di test al Nürburgring.

I protagonisti del campionato turismo tedesco si riuniranno quindi per le prove ufficiali dall'8 all'11 giugno, seguendo le norme vigenti di igienizzazione, distanziamento sociale e utilizzo di mascherine.

Il tutto si svolgerà a porte chiuse e l'accesso sarà riservato solamente al personale addetto ai lavori, che prima di entrare verrà sottoposto a controllo della temperatura, col promoter ITR che comincerà a gettare le basi e capire come muoversi nel caso in cui gli eventi dovranno avere luogo senza pubblico e stampa.

"Con molta pazienza e duro lavoro, la preparazione per la stagione 2020 del DTM prosegue a spron battuto e il prossimo mese avremo i test ufficiali al Nürburgring - ha spiegato l'AD di ITR, Marcel Mohaupt - Siamo molto grati a tutti gli addetti del circuito che hanno preparato le strutture per garantirci prove in sicurezza osservando le regole di distanziamento sociale".

"Questo ci porterà al passo successivo, siamo convinti fermamente che quest'anno avremo gare entusiasmanti. A breve pubblicheremo anche il nuovo calendario secondo i requisiti della 'nuova normalità' di tutto il mondo del motorsport".

La prima gara dell'anno sarebbe al Norisring a metà luglio e sono in corso le trattative per capire se effettivamente ci siano i presupposti per bloccare la città e allestire il tracciato seppur senza accesso al pubblico.

Intanto da Assen, dove si andrebbe a settembre, restano fiduciosi di poter garantire ai fan la visione delle corse, anche se al momento in Olanda le restrizioni riguardo gli eventi di massa saranno in vigore almeno fino al termine di agosto.