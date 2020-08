DTM: riscatto di Rast in Gara 2, Muller battuto in volata

René Rast interrompe l'egemonia di Nico Müller al Lausitzring, ma solamente per 0"089.

Il pilota del Team Rosberg ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio del leader del campionato, che si è dovuto arrendere al Campione in carica in una volata incredibile sotto la bandiera a scacchi.

Gara 2 del DTM andata in scena quest'oggi sulla versione Sprint da 3,478km del tracciato tedesco ha regalato emozioni fin dallo spegnimento dei semafori, quando il poleman Robin Frijns ha chiuso subito la porta al compagno di squadra Müller (per non farsi beffare come ieri), ma dal lato destro si è trovato Rast, che è dovuto andare sull'erba tagliando la prima variante per evitare l'incidente.

In tutto ciò, ha ringraziato il fulmine Marco Wittmann, salito terzo superando anche Müller, con Mike Rockenfeller, Loïc Duval e Timo Glock ad approfittare dell'escursione fuori pista di Harrison Newey e della partenza da dimenticare da parte di Ferdinand Von Habsburg per mettersi alle spalle i ragazzi del Team WRT.

Il braccio di ferro tra Rast e Frijns è proseguito nei primi km di gara perché al giro 3 il pilota del Team Rosberg passa al comando sfruttando la scia sul dritto, subendo però la risposta dell'olandese del Team Abt Sportsline al 7° passaggio, nuovamente con escursione nell'erba dell'Audi #33.

L'episodio è stato messo sotto investigazione dai commissari sportivi, che tre tornate più tardi hanno obbligato Frijns a ridare la posizione a Rast, con il gruppetto formato da Wittmann, Müller, Rockenfeller, Duval, Glock e Green ad accodarsi minaccioso.

Nel frattempo Sheldon Van Der Linde inaugura la girandola delle soste al giro 8, scelta che però non si rivelerà azzeccata per il pilota del BMW Team RBM alla lunga, mentre Frijns rientra un giro prima rispetto a Rast e gli soffia nuovamente il primato, con Wittmann terzo.

Chi resta più a lungo in azione è il duo Müller-Rockenfeller, addirittura ultimi a fermarsi (giro 20 e 21), il che li fa scendere in classifica, ma con margini di recupero ampi sfruttando le gomme più fresche.

Soffre da questo punto di vista in primis Van Der Linde, velocemente risucchiato nel gruppo, mentre Jamie Green e Duval si contendono la settima posizione, ma davanti c'è la zampata di Rast a Frijns eper il primato al giro 15.

E' chiaro che l'olandese suda, di fatti non riesce a tenere il passo di René, che allunga sensibilmente, mentre Müller comincia la sua rimonta incredibile scavalcando in sequenza Green, Glock, Van Der Linde e Wittmann, raggiungendo Frijns al giro 37 e mettendo nel mirino Rast.

Lo svizzero gira con un ritmo decisamente più rapido, Frijns è in crisi e cede il podio a Wittmann all'ultimo giro, ma è davanti che sono brividi perché Rast si difende alla grande da Müller alla curva 1 nella tornata conclusiva, chiude ancora la porta alla 6 e poi accelera benissimo in uscita dalla 11-12 per battere in volata il rivale.

Wittmann riporta sul podio la BMW, Frijns si accontenta del quarto posto davanti a Rockenfeller, bravo a risalire con le gomme più nuove con l'Audi del Team Phoenix precedendo le BMW di Glock ed Eng, l'Audi di Duval e la BMW di Jonathan Aberdein.

A punti va anche Habsburg, beneficiando del ritiro per problemi tecnici nel finale da parte di Green, restano a mani vuote Fabio Scherer, Newey, Robert Kubica e Lucas Auer.