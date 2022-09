DTM | Red Bull Ring: gli orari degli streaming su Motorsport.com

DTM | Bortolotti: "Io scorretto? Chiacchiere, contano i fatti"

Il pilota Lamborghini a Spa è incappato in un altro weekend storto ed è stato accusato di correre in maniera troppo grintosa creando incidenti da alcuni rivali, dai quali si difende facendo notare che nessuno lo ha penalizzato in questi anni per la sua condotta.