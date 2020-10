DTM: prima fila BMW a Zolder con Glock in Pole per Gara 2

Pole Position a sorpresa per Timo Glock a Zolder, dove la BMW festeggia una bella doppietta nelle Qualifiche per decidere la griglia di partenza di Gara 2 del DTM che si disputa alle 13;30.

Ancora una volta il tracciato belga si è presentato umido e i migliori crono sono arrivati nelle fasi finali, con il portacolori del Team RMG che piazza la sua M4 davanti a tutti in 1'28"960, seguito a ruota da quella del Team RBM con sopra un Sheldon Van Der Linde che ha beffato in extremis René Rast.

Il Campione in carica si accontenta del terzo posto con l'Audi RS 5 del Team Rosberg, ma se non altro rosicchia un altro punticino in classifica di campionato al leader Nico Müller, che non è andato oltre il settimo tempo.

In quarta posizione c'è l'ottimo Ferdinand Habsburg al volante dell'Audi privata del Team WRT, con dietro quelle di Jamie Green (Team Rosberg), Mike Rockenfeller e del Team Abt Sportsline condotte da Müller e Robin Frijns.

La Top10 viene completata dalle BMW di Jonathan Aberdein (Team RMR) e Marco Wittmann (Team RMG), i quali sono tra i tanti che pagano la cancellazione del proprio crono per non aver rispettato i famigerati track limits.

La sesta fila dello schieramento sarà condivisa dall'Audi di Loïc Duval (Team Phoenix) e dalla BMW di Lucas Auer (Team RMR), mentre Robert Kubica scatterà 13° con la M4 privata della ART Grand Prix.

Completano la classifica Harrison Newey (Audi Team WRT), Philipp Eng (BMW Team RMB) e Fabio Scherer (Audi Team WRT).