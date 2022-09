DTM | Olsen vince a denti stretti Gara 1 a Spa-Francorchamps

Carica lettore audio

Dennis Olsen vince a denti strettissimi Gara 1 del DTM a Spa-Francorchamps, dimostrando sangue freddo su un tracciato che non perdona.

Partito benissimo dalla Pole Position, il ragazzo della SSR Performance ha controllato per quasi tutta la corsa la situazione senza patemi, ma negli ultimi 4' una spruzzatina della temibile pioggia nel primo settore ha rischiato di rimescolare tutta la classifica.

Alcuni hanno sofferto e rallentato, specialmente nelle retrovie, mentre Olsen è riuscito a tenere benissimo la propria Porsche 911 GT3-R davanti alla Mercedes-AMG condotta dal Campione in carica Maximilian Götz (Team Winward), il quale ha tentato fino all'ultimo di beffare il rivale siglando anche il giro veloce che gli vale 1 punto in più.

Al terzo posto si classifica Thomas Preining con la Porsche del Team Bernhard, protagonista di un controllo magistrale alla partenza quando è venuto a contatto sulla salita dell' 'Eau Rouge' con la Mercedes di Lucas Auer che lo stava insidiando.

Maximilian Gotz, Mercedes-AMG Team WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Intraversatosi davanti al resto del gruppone, Preining ha perso la seconda piazza scivolando addirittura ottavo, ma grazie ad un ottimo passo è riuscito a riprendersi almeno il podio.

Auer, che era stato in lizza per la vittoria, si è invece ritirato al giro 15 er una foratura all'anteriore sinistra, il che ha dato modo a chi seguiva l'alfiere del Team Winward di guadagnare posizioni.

Fra questi ne beneficia sicuramente René Rast, che con la sua solita grinta fa risalire l'Audi R8 LMS del Team ABT al quarto posto, superando nel finale quella del compagno di squadra Kelvin Van Der Linde.

Sesto posto per Nico Müller al volante dell'Audi preparata dal Team Rosberg, infilato da Rast all' 'Eau Rouge' con una mossa bellissima; lo svizzero nella fase centrale di gara si è dovuto difendere a lungo dagli assalti delle Ferrari di AF Corse, ma Felipe Fraga (con la 488 Red Bull) e Nick Cassidy (su quella AlphaTauri) devono accontentarsi del settimo e decimo posto rispettivamente.

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracan EVO GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Un finale da dimenticare per il neozelandese, scavalcato all'ultimo giro da un paio di rivali. Uno di questi è Mirko Bortolotti, partito indietrissimo in seguito ad una Qualifica pessima e autore di un bel recupero che vale al ragazzo della Lamborghini qualche punto prezioso in ottica campionato.

Dietro al trentino del Grasser Racing Team c'è Marco Wittmann con la BMW M4 di Walkenhorst Motorsport, uno di quelli che ha ritardato il più possibile la sosta ai box e beneficiato di gomme più fresche nel finale per superare Cassidy.

Fuori dai punti ci sono David Schumacher con la Mercedes del Team Winward e soprattutto la BMW di Sheldon Van Der Linde; anche il sudafricano della Schubert Motorsport non ha avuto una bella Qualifica 1, ma la rimonta dal 22° posto in griglia non si è concretizzata con punti.

Nonostante ciò, S. Van Der Linde è sempre primo in classifica a quota 110, inseguito da Rast e Bortolotti che salgono a 93, mentre si fa minaccioso Olsen a 87, superando Auer che resta a 86.