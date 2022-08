DTM | Nurburgring: orari delle dirette video su Motorsport.com

Carica lettore audio

Il DTM riprende la stagione 2022 dopo la sosta estiva e dal 26 al 28 agosto si va in scena sul Nürburgring.

La pista tedesca è teatro dei round 9 e 10 della serie promossa da ITR e nel fine settimana che si disputa attorno ai Monti Eifel verrà utilizzata la versione 'Sprint' del tracciato GP Strecke da 3,6km.

Per Mirko Bortolotti e la Lamborghini è un appuntamento importantissimo: l'alfiere del team Grasser ancora non è riuscito a vincere una gara nel 2022, ma grazie alla sua consistenza e ai 4 podi centrati fin qui si è issato in cima alla classifica piloti con 89 punti.

Alle sue spalle però occhio a Sheldon Van Der Linde, che al volante della BMW di Schubert Motorsport cercherà di colmare le 9 lunghezze che lo separano dal trentino, mentre il redivivo René Rast è terzo a -10 dalla vetta e pronto a sferrare la zampata sull'Audi del Team ABT.

Ci tiene a fare bella figura anche Felipe Fraga con la Ferrari di AF Corse in livrea Red Bull, ad oggi non molto fortunato, ma forte del successo conseguito al Lausitzring che lo può rilanciare. Al momento il brasiliano è sesto con 50 punti all'attivo.

Tra gli iscritti c'è grande curiosità per il debutto di Theo Oeverhaus, 17enne proveniente dal DTM Trophy che salirà a bordo della terza BMW schierata da Walkenhorst Motorsport.

Il programma

Le attività in pista cominciano al venerdì con le Prove Libere, seguite da Qualifica 1 e Gara 1 sabato, mentre domenica andranno in scena Qualifica 2 e Gara 2.

Tutti i fan avranno l'occasione di non perdersi nulla tramite le dirette sulla piattaforma DTM Grid - dove sono disponibili anche i live timing e inquadrature onboard - e sul canale ufficiale YouTube della serie.

In Italia Qualifiche e Gare saranno visibili anche su Motorsport.com: ecco in dettaglio tutti gli orari degli appuntamenti.

Le Dirette su YOUTUBE e DTM GRID

Venerdì 26 agosto

Prove Libere 1: 12;10-12;55

Prove Libere 2: 15;45-16;30

Sabato 27 agosto

Qualifica 1: 10;15-10;35

Gara 1: 13;30

Domenica 28 agosto

Qualifica 2: 10;00-10;20

Gara 2: 13;30

Le Dirette su Motorsport.com

Sabato 27 agosto

Qualifica 1: 10;15-10;35

Gara 1: 13;30

Domenica 28 agosto

Qualifica 2: 10;00-10;20

Gara 2: 13;30

Tutti gli orari sono provvisori e soggetti a cambiamento in corso d'opera