DTM | Nuovo logo e benzina sintetica a partire dal 2025

L'ADAC ha presentato un nuovo logo per il DTM come parte di una rinnovata identità del marchio per il campionato.

Progettato in collaborazione con l'agenzia di marchi sportivi UnitedSenses di Monaco, il nuovo logo è stato mostrato per la prima volta al pubblico in occasione della gara finale di Hockenheim dello scorso fine settimana ed entrerà in uso immediatamente.

Il nuovo design riprende i colori giallo e nero dell'Automobile Club tedesco ADAC, che ha acquistato il DTM dal precedente proprietario ITR alla fine del 2022.

Dopo l'acquisto, l'ADAC ha implementato una versione aggiornata del logo originariamente introdotto da ITR, ma ha apportato una nuova revisione alla conclusione della 40a stagione della serie.

In un comunicato, l'ADAC ha dichiarato che il logo sarà accompagnato da una "nuova identità radiotelevisiva e digitale, e varie soluzioni di design per i prodotti stampati e gli eventi consentiranno di ottenere una raffigurazione coerente per tutte le esperienze del DTM".

L'ADAC ha inoltre annunciato che il DTM passerà a un carburante al 100% sintetico e privo di combustibili fossili a partire dal 2025.

Start action Photo by: Alexander Trienitz

Prodotto dalla società P1 Fuels e certificato dalla FIA, il passaggio alla benzina sintetica aiuterà la serie a ridurre le emissioni di carbonio del 75%.

P1 Fuels è già impegnata negli sport motoristici e ha esperienza nella fornitura di carburante completamente sostenibile al WRC.

"Stiamo compiendo un passo significativo nell'ulteriore sviluppo della serie e rafforzando il ruolo del DTM come pioniere nel campo della sostenibilità negli sport motoristici", ha dichiarato il direttore dell'ADAC Motorsport, Thomas Voss.

"Stiamo portando una maggiore sostenibilità nella piattaforma del DTM con un nuovo carburante sintetico e rispettoso del clima. In questo modo, dimostriamo il potenziale dei carburanti sintetici all'interno di una delle serie di corse più popolari in Europa".

"Inoltre, stiamo presentando la serie con un look dinamico; una nuova immagine del marchio ci darà un'impronta moderna".

Il pilota della Lamborghini, Mirko Bortolotti, è stato incoronato campione del DTM 2024 dopo aver ottenuto un secondo posto dietro a Luca Engstler nella gara finale di domenica a Hockenheim.

La prossima stagione del DTM, la 41esima nella storia del campionato, inizierà a Oschersleben il 26-27 aprile.