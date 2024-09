DTM | Nuova avventura per Lamborghini con ABT nel 2025

Lamborghini Squadra Corse sarà nuovamente impegnata nel DTM anche per la stagione 2025 grazie al nuovo accordo raggiunto con la ABT Sportsline.

La Casa del Toro aveva già inaugurato la collaborazione con il team tedesco per la 24h del Nürburgring a partire dallo scorso anno, schierando la Huracan GT3 EVO2 in livrea Red Bull e con alcuni dei piloti ufficiali a bordo. Nell'accordo è stato confermato l'impegno anche sul Nordschleife.

La ABT si è trovata costretta a cambiare Costruttore dopo l'abbandono dei programmi GT da parte di Audi Sport, con cui almeno per il 2024 era riuscita a proseguire il rapporto schierando due R8 LMS per Ricardo Feller e Kelvin Van Der Linde nel campionato tedesco.

Dal prossimo anno la compagine diretta da Thomas Biermaier avrà invece due Lamborghini di cui occuparsi beneficiando del sostegno di Sant'Agata Bolognese, mentre i piloti verranno annunciati prossimamente.

#27 ABT Sportsline Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Kelvin Van der Linde, Marco Mapelli, Jordan Pepper, Nicki Thiim Foto di: Markus Toppmöller

"Ci siamo incontrati ed è nato un amore reciproco pianificando il progetto della 24 Ore. ABT Sportsline e Lamborghini sono due brand che si adattano l'uno all'altro perfettamente. La nostra è una grande passione per il motorsport; la stessa che si respira a Sant'Agata Bolognese", ha dichiarato Biermaier.

"Il nostro motto 'dalla pista alla strada' si adatta altrettanto bene a Lamborghini. Abbiamo raggiunto un accordo di collaborazione a lungo termine e Lamborghini sosterrà in futuro il nostro impegno nel DTM: questo rappresenta un traguardo importante per ABT Sportsline".

Martin Tomcyzk, Direttore di ABT Motorsport, aggiunge: "La partecipazione alla 24 Ore è stato il primo passo che ci ha portato verso questa direzione. Lavorare con Lamborghini è per noi una soddisfazione, pertanto era logico dare vita a una collaborazione rivolta non solo alla gara di 24 Ore ma anche alla partecipazione nel DTM".

"Grazie al progetto della 24 Ore, conosciamo molto bene quali sono i punti di forza della Lamborghini Huracán GT3 EVO2 e siamo consapevoli di potere disporre di una vettura in grado di lottare per il titolo. Naturalmente, stiamo guardando anche a quella che è destinata a succederle, ovvero alla nuova Temerario".

Rouven Mohr, Lamborghini Chief Technical Officer, chiosa: "Il motorsport è parte del DNA di Lamborghini. I successi ottenuti in pista sono di grande importanza per noi, in quanto produttori di auto sportive".

"Il DTM riveste un significato speciale, perché è seguito da tanti fan e non solo in Germania. Potere lavorare in futuro con il team più vincente di questa serie, ci rende particolarmente orgogliosi. Supporteremo ABT Sportsline al massimo e siamo convinti che la nostra sarà una collaborazione a lungo termine molto forte".