DTM: Nico Muller vola in Pole anche per Gara 2 al Nurburgring

Altra Pole Position per Nico Müller, che al Nürburgring (versione GP Strecke da 5,148km) conferma di essere in formissima centrando il primato anche per Gara 2.

Il dominio del portacolori del Team Abt Sportsline prosegue anche dopo la seconda sessione di prove cronometrate, che lo vedono chiudere con la sua Audi RS 5 davanti a tutti in 1'46"958, tenendosi dietro il compagno di squadra Robin Frijns per questione di un decimo.

Il Campione in carica René Rast conclude invece terzo al volante dell'Audi del Team Rosberg, seguito a ruota da quelle del Team Phoenix affidate a Mike Rockenfeller e Loïc Duval, con Jamie Green (Team Rosberg) che va a completare le prime tre file tutte dei Quattro Anelli grazie al sesto posto.

Le BMW hanno invece faticato parecchio perché si prendono oltre mezzo secondo: in quarta fila abbiamo le M4 di Sheldon Van Der Linde (Team RBM) e Jonathan Aberdein (Team RMR), mentre Robert Kubica è autore di una grande prestazione con la vettura bavarese privata della ART Grand Prix.

In Top10 c'è anche Marco Wittmann, un po' opaco con la M4 del Team RMG, ma davanti a quelle di Philipp Eng (Team RBM), Timo Glock (Team RMG) e Lucas Auer (Team RMR).

Chiudono lo schieramento più attardati i ragazzi dell'Audi Sport Team WRT, Fabio Scherer, Harrison Newey e Ferdinand Habsburg.