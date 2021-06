DTM, Monza: K.Van Der Linde piazza l'Audi in Pole per Gara 2

Kelvin Van Der Linde regala la Pole Position di Gara 2 del DTM all'Audi con una grande prestazione nelle Qualifiche domenicali di Monza.

L'alfiere della ABT Sportsline, al volante della sua R8 LMS, ha fermato il cronometro sull'1'46"604, battendo per soli 78 millesimi la Ferrari di AF Corse marchiata Red Bull di Liam Lawson, che dopo il successo di Gara 1 avrà la grandissima occasione di scattare in prima fila per tentare un bis storico.

Alle loro spalle c'è un ottimo Sheldon Van Der Linde terzo con la BMW M6 della Rowe Racing, staccato di appena 0"230 e in apparente ripresa per la Casa bavarese, dopo i disastri di ieri. Al suo fianco vedremo Nico Müller con l'Audi del Team Rosberg.

Top5 per Esteban Muth con la Lamborghini Huracán della T3 Motorsport, seguito dal poleman della Q1, Vincent Abril (Team HRT), il migliore delle Mercedes-AMG che oggi sono apparse più in difficoltà, almeno sul giro secco.

Lucas Auer (Team Winward), Maximilian Götz (HRT), Daniel Juncadella (GruppeM Racing) e Philip Ellis (Team Winward) completano la Top10 con le rispettive Mercedes.

Ancora una qualifica in salita per Marco Wittmann, undicesimo sulla BMW della Walkenhorst Motorsport, ma anche Alex Albon non brilla con la seconda 488 della AF Corse in livrea AlphaTauri, terminando dodicesimo e quindi costretto ad un'altra rimonta dopo quella che ieri lo ha visto risalire dal 14° al 4° posto.

Negativa pure la prestazione di Timo Glock sull'altra BMW della Rowe Racing, dietro all'anglo-thailandese e davanti alle Mercedes di Arjun Maini (GetSpeed) e Maximilian Buhk (Mücke Motorsport).

Completano la graduatoria Esmee Hawkey, che guida l'altra Lamborghini della T3 Motorsport, e le Audi di Mike Rockenfeller (ABT Sportsline), Dev Gore (Team Rosberg) e Sophia Flörsch (ABT Sportsline).

Intanto bisogna segnalare che ci sono dei cambiamenti riguardo il Balance of Performance delle vetture in pista.

Dopo le ottime prestazioni di ieri, le due Ferrari aumentano di 30kg, mentre le Mercedes aggiungono una zavorra di 25kg.

Essendo saliti sul podio, Lawson, Abril e Gotz ricevono rispettivamente 25kg, 18kg e 15kg

Non ci sono invece modifiche sui restrittori. Ecco in dettaglio come correranno le macchine oggi.

Mercedes: 1.355 kg, restrittore 38" (x2)

Audi: 1.295 kg, restrittore 43" (x2)

BMW: 1.335 kg, pressione boost 2.135 bar

Ferrari: 1.340 kg, pressione boost 1.658 bar

Lamborghini: 1.300 kg, restrittore 42" (x2)