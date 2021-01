DTM: Monza apre la stagione 2021 a giugno

La stagione 2021 del DTM si svolgerà su 8 weekend e avrà un'impronta internazionale con inizio in Italia.

Il campionato tedesco, che da quest'anno utilizzerà le vetture GT3 in sostituzione delle Class One, partirà molto avanti rispetto al passato, con Monza che darà il semaforo verde ai protagonisti il weekend del 18-20 giugno.

La scelta è stata dettata dalla speranza che la pandemia di Coronavirus si affievolisca e, soprattutto, di riavere i tifosi sugli spalti, in modo da fare anche cassa dopo un 2020 andato in scena per metà a porte chiuse.

L'estate sarà ricca di eventi perché successivamente avremo due tappe previste in Germania a luglio, prima al Norisring e poi al Lausitzring (versione GP), seguite dal tracciato belga di Zolder e dal Nürburgring ad agosto.

In settembre c'è il ritorno in elenco del Red Bull Ring in Austria, mentre l'Olanda sposterà la tappa di Assen avanti di un paio di settimane rispetto al passato.

Come da tradizione, il gran finale si terrà ad Hockenheim il primo fine settimana di ottobre.

Salta ancora una volta la trasferta all'Igora Drive di San Pietroburgo, così come Anderstorp in Svezia, ma il fatto di svolgere tutto in quattro mesi ha ovviamente reso difficile anche trovare piste vicine (per limitare i costi) e disponibili.

“Per la nuova stagione, il DTM garantirà un mix di eventi su circuiti molto importanti", ha dichiarato Frederic Elsner, direttore degli eventi di ITR.

DTM - Calendario 2021

18–20 giugno - Monza

2–4 luglio - Norisring

23–25 luglio - Lausitzring (GP)

6–8 agosto - Zolder

20–22 agosto - Nürburgring

3–5 settembre - Red Bull Ring

17–19 settembre - Assen

1–3 ottobre - Hockenheim