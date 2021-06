DTM, Monza: Abril in Pole per Gara 1 nel dominio Mercedes

Vincent Abril inaugura la nuova era GT3 del DTM firmando la prima Pole Position della stagione 2021 in quel di Monza.

Il portacolori del Team HRT ha piazzato la sua Mercedes davanti a tutti per il via di Gara 1, completando il miglior giro in 1'46"488, in una sessione molto tirata che vede un poker AMG occupare le prime due file dello schieramento.

Al secondo posto, staccato di 0"072 dal leader, c'è infatti Daniel Juncadella (GruppeM Racing), con Lucas Auer (Team Winward) e Maximilian Götz (HRT), nello spazio di 0"344 da Abril.

Grazie ad un ottimo giro conclusivo, Esteban Muth sale in Top5 con la Lamborghini Huracán della T3 Motorsport, mettendosi alle spalle l'altra Mercedes del Team Winward affidata a Philip Ellis, che ieri aveva ben figurato nelle Prove Libere.

Liam Lawson conclude settimo e migliore delle Ferrari, al volante della 488 griffata Red Bull AF Corse, ma prendendosi quasi mezzo secondo, così come le Audi R8 LMS di Nico Müller (Team Rosberg) e Kelvin Van Der Linde (ABT Sportsline), a chiudere in Top10 assieme alla Mercedes di Maximilian Buhk (Mücke Motorsport).

Solo undicesimo Mike Rockenfeller, impegnato sulla seconda Audi della ABT Sportsline, seguito a ruota dall'esordiente Esmee Hawkey, che guida l'altra Lamborghini della T3 Motorsport e si tiene dietro la Mercedes di Arjun Maini.

L'indiano della GetSpeed ieri è stato protagonista di un episodio da brividi, perdendo una ruota in pit-lane. La gomma impazzita è piombata contro al muretto in fondo alla corsia, per poi rimbalzare verso quelli dove sono appostati i team, ma fortunatamente senza colpire nessuno.

Tornando alla classifica, non è brillantissimo Alex Albon sulla Ferrari di AF Corse in livrea AlphaTauri, mentre deludono parecchio tutte le BMW. Marco Wittmann è 15° con la M6 della Walkenhorst Motorsport, con dietro quelle della Rowe Racing nelle mani di Sheldon Van Der Linde e Timo Glock.

Chiudono lo schieramento, al 18° e 19° posto, le Audi di Dev Gore (Team Rosberg) e Sophia Flörsch (ABT Sportsline).

