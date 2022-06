DTM | Lo spettacolo del prossimo round sarà ad Imola

Carica lettore audio

Tosa, Rivazza, Tamburello... nomi che fanno battere il cuore degli appassionati di motorsport. Per il terzo weekend di gara della stagione 2022, il DTM farà la sua prima apparizione nella sua lunga storia all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

E per questa prima volta sul tracciato emiliano-romagnolo, il DTM avrà un numero record di partecipanti: 30 auto, sei marchi diversi, piloti provenienti da 15 nazioni.

E al circuito del Gran Premio in Emilia-Romagna, due marchi leggendari come Ferrari e Lamborghini giocano in casa nel DTM. La "Motor Valley", dove la Ferrari ha la sua sede a Maranello e la Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, dista poco più di un'ora da Imola.

La Ferrari, che quest'anno celebra il suo 75° anniversario come costruttore, è nuovamente rappresentata nel DTM dal team Red Bull AlphaTauri AF Corse. Il brasiliano Felipe Fraga e il neozelandese Nick Cassidy saranno sulla griglia di partenza come piloti.

La Lamborghini è impegnata nel DTM con un totale di sei vetture: gli austriaci del Grasser Racing Team schierano le Huracán al debutto nella serie per i due italiani Mirko Bortolotti ed Alessio Deledda, lo svizzero Rolf Ineichen e l'austriaco Clemens Schmid, mentre il Team T3 Motorsport ha la britannica Esmee Hawkey e il danese Nicki Thiim, figlio del campione DTM, Kurt Thiim.

"Oltre al Red Bull Ring, Imola, come gara di casa della Lamborghini, è il luogo dove il nostro cuore batte più forte - ha dichiarato il capo del team GRT, Gottfried Grasser - Siamo lieti di partecipare al DTM in questo circuito leggendario. Daremo il benvenuto a molti amici e partner di Automobili Lamborghini".

"La sede centrale di Sant'Agata Bolognese è a solo un'ora di macchina. Il nostro obiettivo, naturalmente, è quello di essere in testa alle gare. Dovremo aspettare e vedere fino a che punto ci riusciremo. Non abbiamo avuto l'opportunità di fare dei test a Imola".

"Possiamo attingere all'esperienza passata, ma per un weekend di successo dobbiamo sfruttare al meglio le sessioni di prove per trovare la base giusta. Sarà molto emozionante e siamo carichi per la settimana italiana del DTM".

Mirko Bortolotti, Grasser Racing Team Lamborghini Huracán EVO GT3 Photo by: Andreas Beil

Bortolotti in particolare, già sul podio in un'apparizione nel DTM l'anno scorso, sta ottenendo buone prestazioni nella sua prima stagione completa nella serie. All'apertura della stagione a Portimão, si è assicurato la prima pole position nel DTM per il marchio Lamborghini e ha conquistato due podi.

Al Lausitzring è arrivato sesto in entrambe le gare e si presenta a Imola per la gara di casa al secondo posto in classifica, dietro al doppio vincitore del Lausitzring, il sudafricano Sheldon Van Der Linde (BMW - Schubert Motorsport).

Anche Felipe Fraga ha avuto un ottimo debutto nel DTM con la Ferrari griffata Red Bull grazie al secondo posto e al punto aggiuntivo guadagnato con l'Autohero Fastest Lap nella gara di domenica a Portimão.

A Lausitz, tuttavia, il brasiliano ha vissuto un weekend da dimenticare: sabato si è ritirato e domenica non ha potuto prendere il via alla gara dopo che la sua auto ha preso fuoco durante le qualifiche. Ma ha già dimostrato di poter stare nel gruppo di testa e, naturalmente, il team AF Corse ha preparato molto bene la gara di casa.

Ma nel DTM nulla è regalato, e quindi c'è curiosità nello scoprire come si comporteranno gli altri team armati di Audi, BMW, Mercedes-AMG e Porsche. Molti hanno già effettuato test a Imola e naturalmente vogliono fare particolarmente bene nel territorio di Ferrari e Lamborghini.

I primi due fine settimana di gara hanno già dimostrato che la distanza tra i diversi marchi è notevole. A Portimão, dove Lucas Auer (Team WINWARD, Mercedes-AMG) e Nico Müller (Team Rosberg, Audi) hanno conquistato le vittorie, e al Lausitzring, dove S. Van Der Linde ha dominato ottenendo i due successi, i piloti di cinque dei sei marchi del DTM hanno già calcato il podio. E tutto continuerà a Imola.

Ci sarà anche Timo Glock, che si era ritirato dal DTM alla fine della scorsa stagione, ma che farà un'apparizione come ospite sulla BMW M4 del team Ceccato Motors Racing. Il suo capo squadra è nientemeno che Roberto Ravaglia, Campione DTM del 1989 con la BMW.

Ci sono quindi molti motivi per attendere con ansia il terzo weekend di gara del DTM 2022. In diretta sul posto in Italia (biglietti su tickets.dtm.com e 01806 991166), su Motorsport.com (gare in diretta sabato e domenica alle 13;30) o in streaming su grid.dtm.com. Esserci conviene!