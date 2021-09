DTM: Lawson regala alla Ferrari la doppietta al Red Bull Ring

Liam Lawson e la Ferrari si confermano mattatori al Red Bull Ring. Sul tracciato austriaco il pilota del team AF Corse ha centrato la seconda vittoria del fine settimana, regalando alla Ferrari una grande doppietta.

Lawson, dopo la partenza, si è messo alle spalle di Marco Wittmann, partito dalla pole position. Questo è durato sino al sesto passaggio, quando sia Wittmann che Lawson hanno fatto la prima sosta a un giro di distanza.

Lawson ha preso il comando, con Wittmann che è rimasto sempre alle calcagna del neozelandese di AF Corse. Il pressing del pluricampione della serie si è fatto sempre più serrato per cercare di riprendersi la prima posizione.

Il pilota di AF Corse, però, è stato perfetto per i 31 passaggi successivi, tanto da controllare Wittmann sino al traguardo e vincere con pochi decimi di vantaggio.

La lotta per la vittoria è stata circoscritta a Lawson e Wittmann, mentre Maximilian Gotz si è dovuto accontentare del terzo posto, staccato di quasi 16 secondi dal vincitore.

Il suo terzo posto non è mai stato in discussione, perché il primo degli inseguitori - Philip Ellis del team HTP Winward - è arrivato a 23"2 dal vincitore. Dietro di lui ecco Lucas Auer, suo compagno di squadra, staccato di 1"5.

Kelvin van der Linde, leader del campionato, ha provato a limitare i danni. Lo ha fatto con un buon sesto posto, su una pista non certo dalle caratteristiche ideali per l'Audi R8 LMS. Grazie alla doppia vittoria austriaca, Lawson è salito in seconda posizione nel campionato a quota 135 punti, 12 in meno di van der Linde. Terza posizione per Gotz a 131.