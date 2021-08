DTM: la T3 porta una terza Lamborghini per Paul in Austria

La T3 Motorsport schiera una terza Lamborghini nell'appuntamento del DTM previsto al Red Bull Ring la prossima settimana.

In Austria, dove si corre dal 3 al 5 settembre, la squadra di Dresda porterà una terza Huracán GT3 Evo per Maximilian Paul, che sarà compagno dei titolari Esteban Muth ed Esmee Hawkey.

Il 21enne non è nuovo a questo tipo di esperienze, dato che con T3 prende parte all'ADAC GT Masters, e sarà all'esordio nella serie tedesca.

"Sono felice di avere l'opportunità di correre un evento del DTM - ha detto Paul - Fino a poco tempo fa non ci avrei nemmeno potuto pensare, mentre ora c'è possibilità di partecipare ad una delle serie più forti del mondo: è una sensazione fantastica. Darò tutto per ottenere un buon risultato per la T3".

Il capo della squadra, Jens Feucht, si mostra fiducioso sul debutto del suo pupillo nel DTM: "Sono sicuro che farà un buon risultato! Nell'ADAC GT Masters ha potuto acquisire una buona esperienza che sicuramente metterà in pratica nel DTM. Quest'anno ha già corso sul Red Bull Ring ed era nella Top10, dunque ho la certezza che potrà fare altri passi avanti".