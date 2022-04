DTM | Il 2022 parte da Portimão con 29 auto: ecco i protagonisti

Carica lettore audio

La stagione 2022 del DTM scatta da Portimão in questo fine settimana con un record di iscritti che fa ben sperare per quella che è la seconda annata della nuova era GT3.

La serie tedesca ha il volto sempre più internazionale, non solo dal punto di vista del calendario - che coprirà in 8 eventi gran parte dell'Europa - ma anche per i nomi altisonanti in griglia e i marchi rappresentati dai team clienti.

In totale sono 29 le auto iscritte ed è naturale che i fari siano puntati sul Campione in carica Maximilian Götz, impegnato al volante della Mercedes-AMG #1 del Team Winward Racing. Con la stessa auto di Stoccarda gestita dalla squadra tedesco-statunitense vedremo all'opera pure Lucas Auer e l'esordiente David Schumacher.

A rappresentare il marchio ci saranno pure Luca Stolz ed Arjun Maini (HRT), Maximilian Buhk (Mücke Motorsport) e il duo di Gruppe M formato da Mikaël Grenier e Maro Engel.

Dopo aver combattuto per il titolo piloti e vinto quello riservato ai team, la AF Corse torna assieme a Red Bull schierando le Ferrari 488 per Felipe Fraga (in livrea RB) e la grande stella del WRC, Sébastien Loeb, che con la vettura del Cavallino Rampante griffata AlphaTauri debutta nel campionato.

Restando in Emilia, la Lamborghini risponde con le quattro Huracán preparate dal Grasser Racing Team per Mirko Bortolotti, Clemens Schmid, Rolf Ineichen ed Alessio Deledda, più le due di T3 Motorsport per Esmee Hawkey e Nicki Thiim.

La BMW porta all'esordio la nuovissima M4 GT3 con la Walkenhorst Motorsport e la Schubert Motorsport, che le affiderà rispettivamente ad Esteban Muth e Marko Wittmann, e a Philipp Eng e Sheldon Van Der Linde.

Impegno più serio ed importante per la Porsche, le cui 911 messe in pista dal KÜS Team Bernhard e da SSR Performance quest'anno saranno presenti in tutti i round previsti. A condurle ecco Thomas Preining, con la prima compagine, Laurens Vanthoor e Dennis Olsen.

Infine non poteva mancare il battaglione delle Audi R8 LMS. Ricardo Feller, Kelvin Van Der Linde e il rientrante pluricampione René Rast dovranno difendere i colori del Team ABT Sportsline, mentre Nico Müller e Dev Gore proseguono l'avventura con il Team Rosberg. Nuova sfida invece per Marius Zug in Attempto Racing.

"Ci sono tante auto e piloti molto bravi, dunque la stagione promette di essere straordinaria con gli eventi di altissimo livello in programma - ha detto il direttore del DTM, Frederic Elsner - Sarò una stagione apertissima e chi la seguirà lo farà a fiato sospeso, sarà un vero e proprio spettacolo".

# PILOTA NAZ TEAM AUTO 1 Maximilian Götz GER Mercedes-AMG Team WINWARD Racing Mercedes-AMG 3 Kelvin van der Linde RSA Team ABT Sportsline Audi R8 4 Luca Stolz GER Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 6 Alessio Deledda ITA GRT grasser-racing.com Lamborghini Huracán 7 Ricardo Feller SUI Team ABT Sportsline Audi R8 10 Esteban Muth BEL Walkenhorst Motorsport BMW M4 11 Marco Wittmann GER Walkenhorst Motorsport BMW M4 12 Dev Gore USA Team Rosberg Audi R8 18 Maximilian Buhk GER Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes-AMG 19 Rolf Ineichen SUI Grasser Racing Team Lamborghini Huracán 22 Lucas Auer AUT Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 24 Thomas Preining AUT KÜS Team Bernhard Porsche 911 25 Philipp Eng AUT Schubert Motorsport BMW M4 26 Esmee Hawkey GBR T3 Motorsport Lamborghini Huracán 27 David Schumacher GER Mercedes-AMG Team WINWARD Mercedes-AMG 31 Sheldon van der Linde RSA Schubert Motorsport BMW M4 33 René Rast GER Team ABT Audi R8 36 Arjun Maini IND Mercedes-AMG Team HRT Mercedes-AMG 37 Sébastien Loeb FRA Red Bull AlphaTauri AF Corse Ferrari 488 51 Nico Müller SUI Team Rosberg Audi R8 63 Mirko Bortolotti ITA Grasser Racing Team Lamborghini Huracán 66 Marius Zug GER Attempto Racing Audi R8 74 Felipe Fraga BRA Red Bull AlphaTauri AF Corse Ferrari 488 85 Clemens Schmid AUT GRT grasser-racing.com Lamborghini Huracán 88 Maro Engel GER Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG 92 Laurens Vanthoor BEL SSR Performance Porsche 911 94 Dennis Olsen NOR SSR Performance Porsche 911 95 Nicki Thiim DEN T3 Motorsport Lamborghini Huracán 99 Mikaël Grenier CAN Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG