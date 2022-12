DTM | La Red Bull non si iscriverà al campionato 2023

Carica lettore audio

Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com, presso la sede della Red Bull in Austria è stato scelto di chiudere il programma DTM nel 2023, ponendo fine al coinvolgimento del gigante delle bevande energetiche con una squadra dopo solo due stagioni.

In precedenza, Red Bull aveva dato il via libera ai piani per continuare a partecipare al DTM, che avrebbero visto AF Corse iscrivere due esemplari della nuova Ferrari 296 GT3 nel 2023.

Ma il DTM ha subìto un cambio di proprietà a sorpresa durante l'inverno, con Gerhard Berger che ha venduto i diritti promozionali al club automobilistico tedesco ADAC, inducendo la Red Bull a cambiare idea.

La decisione di cancellare il progetto non è del tutto sorprendente, poiché Berger, che era stato fondamentale per riportare la Red Bull nel DTM nel 2021, non avrà alcun ruolo nella gestione della serie a partire dal prossimo anno.

L'austriaco ha avuto un lungo rapporto con la Red Bull, durato diversi decenni, ed è stato infatti il primo atleta a essere sponsorizzato dal marchio nel 1989. È stato anche comproprietario di quella che allora era conosciuta come Toro Rosso di Formula 1 dal 2006 al 2008.

In una recente intervista, aveva lasciato intendere che la sua uscita poteva segnare la fine dell'ingresso della Red Bull nel DTM.

"La Red Bull è molto legata a me come persona, grazie a una collaborazione quasi quarantennale - aveva detto Berger - La decisione spetta a loro adesso".

Nick Cassidy, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

L'uscita di scena della Red Bull significa che AF Corse non continuerà a partecipare al DTM l'anno prossimo, poiché il progetto era stato finanziato dall'azienda produttrice di bevande energetiche, che aveva anche fornito i piloti.

È inoltre improbabile che Nick Cassidy e Felipe Fraga tornino nel DTM. Il neozelandese ha già un contratto fisso con la Envision in Formula E e farà Bathurst con la Triple Eight Race Engineering,, senza escludere anche un ritorno nel FIA WEC nei ranghi della GTE AM con la stessa AF Corse.

"Se fosse possibile, mi piacerebbe correre nel DTM - ha dichiarato Cassidy all'emittente ran.de - Mi sono divertito molto e mi sono fatto valere. Ma non credo che sarà possibile l'anno prossimo".

Fraga, invece, tornerà nella serie brasiliana di stock car con la squadra Blue Stock con l'obiettivo di vincere un altro titolo dopo quello del 2016.

Il brasiliano sperava di ottenere un posto nell'IMSA SportsCar Championship e negli ultimi mesi ha persino effettuato un test per la Meyer Shank Racing, ma alla fine il posto sull'Acura ARX-06 al fianco di Tom Blomqvist è andato a Colin Braun.