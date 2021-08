DTM: la Mercedes aggiunge una nona vettura al Nurburgring

Il marchio di Stoccarda ha già la più grande pattuglia del DTM, con sette vetture con supporto ufficiale iscritte per l'intera stagione.

Questo numero era destinato a salire a otto al Nurburgring, dopo che la HRT ha annunciato che avrebbe aggiunto una vettura per il proprietario del team Hubert Haupt, che in precedenza ha corso per Audi nel 1991-92 e poi di nuovo per Opel nel 2001 dopo la rinascita del DTM.

Ora, secondo il sito gemello di Motorsport.com, Motorsport-Total.com, i tedeschi della Toksport faranno il loro debutto nel DTM il prossimo fine settimana con Stolz al volante di una Mercedes-AMG GT3.

Il 26enne ha vinto sia il titolo Endurance che quello Sprint del GT World Challenge Europe e attualmente guida per Toksport nel GT Masters, insieme a un altro pilota Mercedes, il tedesco Maro Engel.

L'aggiunta dell'iscrizione di Toksport espanderà la griglia al Nurburgring a 22 vetture, vicino quindi alla cifra vista l'ultima volta nel 2016, quando Mercedes, BMW e Audi schieravano otto vetture ufficiali ciascuna.

Oltre a Haupt e Stolz, l'ex pilota di Formula 1 Christian Klien sarà presente al Nurburgring come parte del suo programma parziale con la McLaren della JP Motorsport.

Niente seconda vettura per la GetSpeed, almeno per ora

Un altro team Mercedes, la GetSpeed, aveva in programma di schierare una seconda vettura al Nurburgring per il 24enne Fabian Schiller, che ha guidato per il team nella 24 Ore dello scorso giugno.

Tuttavia, visto il numero già molto elevato di Mercedes in griglia, il DTM ha chiesto alla GetSpeed di rimandare l'apparizione di Schiller ad un altro momento più avanti nella stagione.

Attualmente, Assen e Hockenheim sono gli unici round che non si scontrano con gli impegni del GT World Challenge di Schiller con il team Mercedes RAM.

Con il rinvio dell'impegno di Schiller, la GetSpeed continuerà a schierare una sola vettura per il debuttante in GT3 Arjun Maini, che si è tirato indietro dai suoi piani di correre alla 24 Ore di Le Mans nello stesso fine settimana, a causa delle restrizioni di viaggio del compagno di squadra Narain Karthikeyan.