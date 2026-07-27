Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
DTM Oschersleben

DTM | La Lamborghini Temerario GT3 centra la sua prima vittoria assoluta

In Gara 2 ad Oschersleben, la nuovissima vettura del Toro conquista un successo memorabile e storico grazie a Bortolotti e GRT.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3

Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Vittoria storica nella seconda delle due gare di Oschersleben del DTM di Mirko Bortolotti, che ha portato per la prima volta al successo la nuova Lamborghini Temerario GT3 che ha debuttato all’inizio di quest’anno nella 12 Ore di Sebring. 

Il pilota del TGI Team by GRT si è imposto con autorità, grazie anche a una strategia perfetta e a un secondo pit-stop velocissimo che gli ha permesso di balzare al comando negli ultimi minuti disponibili.

Dopo che sabato, nella prima delle due gare del weekend, a fare bene era stato Luca Engstler, secondo con l’altra Lamborghini Temerario GT3 schierata dal Red Bull Team ABT dopo essersi avviato dalla prima fila, nella seconda qualifica di domenica mattina il tedesco ha nuovamente ottenuto il secondo miglior tempo.

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3

Foto di: Lamborghini Squadra Corse

In Gara 2 il pilota ufficiale della Casa di Sant’Agata Bolognese è scattato ottimamente, prendendo provvisoriamente il comando per poi tornare alla curva 2 dietro alla Porsche del poleman Thomas Preining, con Bortolotti (quinto nella prima gara di sabato) che ha invece conservato la sesta posizione di partenza.

Engstler ha mantenuto il suo distacco nei confronti del primo intorno al secondo e mezzo. Almeno fino al momento delle soste, che hanno premiato la strategia del TGI Team by GRT. Dopo i pit-stop Engstler è infatti scivolato quarto. Bortolotti viceversa si è ritrovato secondo a poco più di 2” dall’immutato leader Preining. 

Distacco che si è ridotto a 1”3 fino a 11 minuti esatti dal termine, quando sia Preining che Bortolotti sono tornati ai box per effettuare l’ultima sosta. Un pit-stop velocissimo quello della squadra austriaca, che ha permesso a Bortolotti di rientrare in pista con un vantaggio di 1"730 sulla Mercedes di Maro Engel quando mancavano circa nove minuti allo scadere del tempo utile.

Luca Engstler, Red Bull Team ABT, Lamborghini Temerario GT3

Luca Engstler, Red Bull Team ABT, Lamborghini Temerario GT3

Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Da quel momento in poi Bortolotti ha continuato a spingere, estendendo il proprio vantaggio a 3”027 e andandosi a prendere un successo sicuramente meritato che alla Lamborghini nel DTM mancava dalla tappa del Norisring dello scorso anno. 

L’ultima vittoria di Bortolotti nella serie tedesca risaliva invece al 2024, quando il pilota italiano aveva conquistato il titolo assoluto.

Ancora bene Engstler, che dopo avere perso una posizione nelle fasi iniziali si è reso autore di una condotta regolare che lo ha premiato con il quinto posto.

La vittoria di Oschersleben ottenuta davanti a 55.000 spettatori, segna un primo punto di arrivo nel percorso di sviluppo della Temerario GT3, la prima vettura da competizione interamente progettata, sviluppata e prodotta dalla Casa di Sant'Agata Bolognese.

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3

Foto di: Lamborghini Squadra Corse

“Conquistare la prima vittoria a livello mondiale della nuova Lamborghini Temerario GT3 mi rende incredibilmente orgoglioso. Farlo in un campionato di così alto livello è qualcosa di veramente speciale", ha dichiarato Bortolotti.

"Dedico questo successo al mio compagno di squadra Maximilian Paul, che si è infortunato. Abbiamo adottato una strategia perfetta e in pista sono riuscito a fare la differenza”.

 

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Reggiani, in Lamborghini al momento giusto: "Sfida stimolante, c'è tutto per aver successo con la Temerario GT3"

Top Comments
More from
Redazione Motorsport.com

F1 | La pagella la fate voi: date i vostri voti ai piloti nel GP d'Ungheria

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 | La pagella la fate voi: date i vostri voti ai piloti nel GP d'Ungheria

Ferrari Challenge | Paulet, Valint e Kirchmayr vittoriosi a Portimão

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | Paulet, Valint e Kirchmayr vittoriosi a Portimão

F1 | La pagella la fate voi: date i vostri voti ai piloti nel GP del Belgio

Formula 1
Formula 1
Belgio
F1 | La pagella la fate voi: date i vostri voti ai piloti nel GP del Belgio
More from
Mirko Bortolotti

GT World | Bicchiere mezzo pieno per Lamborghini a Spa: "Ma ora c'è da lavorare sulle prestazioni, correre così è dura"

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
24h di Spa
GT World | Bicchiere mezzo pieno per Lamborghini a Spa: "Ma ora c'è da lavorare sulle prestazioni, correre così è dura"

IGTC | Ufficiale la squalifica della Lamborghini-ABT dalla 24h del Nurburgring

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
24h del Nürburgring
IGTC | Ufficiale la squalifica della Lamborghini-ABT dalla 24h del Nurburgring

IGTC | Impresa Lamborghini al Nürburgring, Bortolotti: "Per come era iniziata, sono super-orgoglioso!"

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
24h del Nürburgring
IGTC | Impresa Lamborghini al Nürburgring, Bortolotti: "Per come era iniziata, sono super-orgoglioso!"
More from
GRT - Grasser Racing Team

Grasser e Lamborghini pronti per la nuova sfida con la Temerario GT3 in DTM e GT World

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
Grasser e Lamborghini pronti per la nuova sfida con la Temerario GT3 in DTM e GT World

Il debutto della Lamborghini Temerario GT3 si avvicina, scelti i team IMSA, GTWC e DTM

GT World Challenge Europe Endurance
GT World Challenge Europe Endurance
Il debutto della Lamborghini Temerario GT3 si avvicina, scelti i team IMSA, GTWC e DTM

GTWC | Lamborghini-GRT vince Gara 1 di Valencia dopo l'ecatombe di penalità

GT World Challenge Europe Sprint
GT World Challenge Europe Sprint
Valencia
GTWC | Lamborghini-GRT vince Gara 1 di Valencia dopo l'ecatombe di penalità

Ultime notizie

F1 | Norris: "Quando sono in questo stato di forma è difficile fermarmi. Piastri? Mi spiace per lui"

Formula 1
F1 Formula 1
Ungheria
F1 | Norris: "Quando sono in questo stato di forma è difficile fermarmi. Piastri? Mi spiace per lui"

F1 | Ferrari la più veloce in Ungheria, ma è mancato il picco di potenza per passare Verstappen

Formula 1
F1 Formula 1
Ungheria
F1 | Ferrari la più veloce in Ungheria, ma è mancato il picco di potenza per passare Verstappen

F1 | Red Bull: l'arrivo di Lagrue è la mossa per rifondare il programma giovani

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Red Bull: l'arrivo di Lagrue è la mossa per rifondare il programma giovani

MotoGP | Trackhouse tra Brivio e Guidotti: ecco come si stanno dividendo i compiti

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | Trackhouse tra Brivio e Guidotti: ecco come si stanno dividendo i compiti