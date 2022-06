DTM | Imola: Rast domina Gara 1, Bortolotti stratosferico a podio

Carica lettore audio

René Rast domina Gara 1 del DTM sotto il caldissimo sole di Imola, nella maniera che ci aveva abituati quando vinceva a mani basse titoli con le vecchie vetture Class 1.

Centrata la Pole Position in Qualifica 1, il portacolori del Team ABT è stato bravissimo al via a tenere la sua Audi R8 LMS davanti a quella di Nico Müller (Team Rosberg).

Anche dopo il pit-stop, che praticamente tutti quelli del gruppo di testa hanno effettuato tra i giri 5 e 6, il tedesco ha avuto il comando delle operazioni sotto controllo, guadagnando secondi preziosi che hanno impedito allo svizzero di attaccarlo nel finale.

Bravo anche Thomas Preining, che con la Porsche 911 del Küs Bernhard Team era in odore del primo podio stagionale fino al penultimo giro, quando è stato raggiunto da uno stratosferico Mirko Bortolotti.

Partito 16° in griglia avendo dovuto scontare una penalità di 10 posizioni per un errore del Grasser Racing Team nella selezione delle gomme da utilizzare in giornata, il portacolori di Lamborghini Squadra Corse ha corso con il coltello tra i denti rimanendo fuori fino al giro 22 spingendo come un dannato e segnando tempi incredibili nonostante le temperature impegnative per pneumatici e freni.

Effettuato il pit-stop, il trentino si è ritrovato ottavo e da lì ha cominciato ad infilare uno ad uno chi lo precedeva, arrivando al sorpasso decisivo per il podio nella salita tra 'Tosa' e 'Piratella'.

Positivo anche il quinto posto di Kelvin Van Der Linde con l'Audi della ABT Sportsline, a guadagnare alcune posizioni mettendosi alle spalle la Lamborghini di un consistente Clemens Schmid (GRT) e la BMW M4 di Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport), che recrimina per un'escursione nella ghiaia al 'Tamburello' che gli ha fatto accumulare alcuni secondi di ritardo.

Sheldon Van Der Linde porta la BMW della Schubert Motorsport in ottava piazza con dietro la Porsche di Dennis Olsen (SSR Performance) e Maro Engel, il migliore dei piloti Mercedes armato della AMG della Gruppe M Racing.

Ritirato invece Ricardo Feller per problemi tecnici sull'Audi della ABT Sportsline proprio mentre era in lizza per la Top5, così come Lucas Auer, rientrato ai box Winward Racing per un guasto alla sua Mercedes dopo che aveva cominciato a perdere terreno dalla Top10.

Gara durissima per le Ferrari 488 di AF Corse: Nick Cassidy porta al traguardo 14a quella griffata AlphaTauri, nonostante avesse combattuto con un gruppetto agguerrito per prendere almeno l'ultimo posto della zona punti, va invece fuori Felipe Fraga su quella griffata Red Bull, ritirato per risparmiare gomme dato che ormai non era più in lizza per la zona punti.