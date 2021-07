DTM: il Norisring sarà il gran finale del 2021 ad ottobre

Il DTM ha rivisto il suo calendario reinserendo il round del Norisring come ultimo della stagione 2021.

Non potendo disputare la gara cittadina a Norimberga nella data prevista in estate, ovviamente causa pandemia di Coronavirus ancora in essere, il promoter ITR ha trovato una sistemazione nel fine settimana dell'8-10 ottobre, in modo da avere il pubblico sulle tribune.

Inoltre è stato prolungato l'accordo con il Motorsport Club Nürnberg e il Comune locale per svolgere le gare anche nel 2022. Confermata invece la tappa ad Hockenheim per l'1-3 ottobre, che per quest'anno non sarà quella decisiva come solitamente accade per la serie tedesca.

"Sono davvero felice che saremo in grado di mettere in scena il round del Norisring per i nostri fan anche in questa stagione - dice Benedikt Böhme, AD di ITR - Siamo certi che potremo vedere un grande finale di stagione lì, con la sua atmosfera unica".

Frederic Elsner, direttore eventi e operazioni: "Un ringraziamento molto speciale va ai responsabili dell'Hockenheimring che hanno accettato questa soluzione. Hockenheimring e Norisring in due fine settimana di seguito garantiranno un grande finale di stagione".