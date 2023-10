DTM | Hockhenheim: Preining in Pole per Gara 1, Bortolotti 8°

Thomas Preining vola a prendersi la Pole Position per Gara 1 del DTM guadagnando 3 punti preziosissimi nella rincorsa al titolo 2023 che si deciderà qui ad Hockenheim nell'ultimo weekend della stagione.

In una mattinata soleggiata con un vento piuttosto freddo, l'austriaco della Porsche ha ottenuto il tempo di 1'37"148 al volante della 911 di Manthey EMA, portando anche a +13 il vantaggio in classifica su un Mirko Bortolotti che mastica amarissimo.

L'alfiere di Lamborghini Squadra Corse si era issato al comando della graduatoria a pochi minuti dal termine, ma si è visto cancellare il crono per track-limits (problema di tanti nell'arco dei 20' di sessione) e nell'ultimo tentativo effettuato con la Huracan di SSR Performance ormai dotata di gomme usurate non è andato oltre l'8° posto, ritrovandosi anche dietro all'Audi di Ricardo Feller (ABT Sportsline), attualmente l'altro concorrente in lizza per il trofeo.

Un'ottima prova per Christian Engelhart al ritorno in GRT per condurre la Lamborghini, ad agguantare la prima fila staccato di 0"137 dal primato e per un soffio davanti alla seconda Porsche di Manthey EMA nelle mani di Dennis Olsen.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Mirko Bortolotti, SSR Performance, Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Lamborghini che chiude anche in seconda fila grazie al quarto tempo di Franck Perera (SSR Performance), ad aumentare i rimpianti di Bortolotti, mentre Jack Aitken è in Top5 sulla Ferrari di Emil Frey Racing tenendosi alle spalle le Audi di ABT Sportsline affidate a Kelvin Van Der Linde e del sopracitato Feller.

La Top10 annovera pure la Lamborghini di Clemens Schmid (GRT) e la Mercedes di Luca Stolz (HRT), il migliore dei concorrenti AMG, mentre per trovare la prima BMW bisogna scendere fino al 12° posto dove conclude Marco Wittmann (Project 1).

Il via di Gara 1 è previsto per le ore 13;30.