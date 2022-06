DTM | Guven al posto di Cassidy sulla Ferrari Red Bull al Norisring

Carica lettore audio

Il 24enne Ayhancan Guven farà il suo debutto nel DTM nel weekend del 2-3 luglio, al volante della Ferrari 488 GT3 Evo #37 gestita dalla AF Corse. Sull'altra vettura griffata Red Bull ci sarà come sempre Felipe Fraga, per quella che sarà l'unica gara della serie su un cittadino in questa stagione.

Pilota Red Bull, Guven ha trascorso la maggior parte della sua carriera nei monomarca Porsche, vincendo il titolo della Carrera Cup France per due volte in stagioni successive nel 2018-19. L'anno scorso è passato alla Porsche Supercup, la serie che corre in appoggio alla Formula 1, arrivando terzo in classifica dietro a Larry ten Voorde e Dylan Pereira.

Tra gli altri riconoscimenti di Guven c'è l'aver aiutato il Team Turkey a vincere il titolo inaugurale della FIA GT Nations Cup nel 2018, dove ha fatto coppia con l'ex pilota del FIA World Endurance Championship Salih Yoluc.

Il ventiquattrenne è stato ingaggiato per la gara del Norisring in sostituzione del neozelandese Nick Cassidy, impegnato in Formula E con il team Envision.

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Ayhancan Güven Photo by: Alexander Trienitz

Questa sarà la seconda volta nel 2022 che Cassidy salterà una gara a causa di altri impegni: il nove volte campione del mondo di rally Sebastian Loeb aveva già preso il suo posto nella gara inuagurale a Portimao lo scorso aprile.

Il neozelandese potrebbe potenzialmente saltare il terzo appuntamento di Spa a settembre, quando dovrà guidare per AF Corse nella classe GTE Am del WEC al Fuji Speedway.

Tuttavia, mentre il suo contratto con Envision stabilisce chiaramente che deve dare priorità alla Formula E in caso di concomitanza con un altro campionato, non è chiaro quale dei due accordi con AF Corse avrà la precedenza quando i round del WEC e del DTM cadono nello stesso fine settimana.

Prima dell'evento del Norisring del mese prossimo, Cassidy parteciperà al terzo appuntamento del campionato a Imola, la gara di casa sia per la Ferrari sia per il team AF Corse, che gestisce il programma nel DTM della Red Bull.

Il team ha iniziato in sordina la sua seconda stagione nella categoria, dopo aver vinto il titolo team lo scorso anno, con Cassidy che ha ottenuto solo due punti al Lausitzring il mese scorso.

Il compagno di squadra Fraga è salito sul podio in Portogallo, ma il suo weekend al Lausitzring è stato interrotto da un incendio nelle qualifiche, che lo ha costretto a saltare la seconda gara del doppio appuntamento. AF Corse ha poi ricostruito la sua auto con un nuovo telaio per Imola.