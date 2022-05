DTM | Gli orari TV di YouTube e MS Motor TV del Lausitzing

Carica lettore audio

La seconda tappa della stagione 2022 del DTM si terrà nel fine settimana sul tracciato del Lausitzring.

Per l'edizione di quest'anno verrà utilizzata la versione da 4,601km della pista tedesca, ossia quella con la curva 1 che è la lunga svolta a sinistra che immette direttamente sul secondo rettilineo.

Sul circuito dell'Algarve le prime due gare del campionato hanno visto trionfare Lucas Auer con la Mercedes-AMG del Team Winward nella prima, e Nico Müller al volante dell'Audi R8 LMS gestita dal Team Rosberg nella seconda.

Lo svizzero e l'austriaco sono però rispettivamente secondo e terzo in classifica, dato che il doppio terzo posto portoghese - unito ad una Pole Position e ad un secondo in Qualifica - hanno catapultato in cima alla graduatoria Mirko Bortolotti con 35 punti, ossia un +7 e un +9 sui due rivali sopracitati.

Oltre al portacolori della Lamborghini-GRT, fari puntati anche su Felipe Fraga, che grazie all'ottimo secondo posto di Gara 2 è ora quarto in classifica con la Ferrari 488 della AF Corse griffata Red Bull.

Il programma

Come sempre le attività in pista cominciano al venerdì con le Prove Libere, seguite da Qualifica 1 e Gara 1 sabato, mentre domenica andranno in scena Qualifica 2 e Gara 2.

Tutti i fan potranno vedere ogni sessione in diretta sulla piattaforma DTM Grid - dove sono disponibili anche i live timing e inquadrature onboard - e sul canale ufficiale YouTube della serie.

In Italia l'esclusiva TV l'ha acquisita Mediasport Group, che trasmetterà le due gare in diretta su MS Motor TV.

Ecco in dettaglio tutti gli orari degli appuntamenti.

Le Dirette su YOUTUBE e DTM GRID

Venerdì 20 maggio

Prove Libere 1: 11;20-12;05

Prove Libere 2: 15;10-15;55

Sabato 21 maggio

Qualifica 1: 10;05-10;25

Gara 1: 13;30

Domenica 22 maggio

Qualifica 2: 10;05-10;25

Gara 2: 13;30

Le Dirette su MS Motor TV (Sky 229)

Gara 1: 13;30

Gara 2: 13;30