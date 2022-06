DTM | Gli orari TV di Motorsport.com e YouTube di Imola

Carica lettore audio

La stagione 2022 del DTM nel fine settimana prevede il ritorno in Italia, per la prima volta con tappa sul tracciato di Imola.

Reduce da due gare molto combattute al Lausitzring, il campionato tedesco promette altre grandissime battaglie sull'Enzo e Dino Ferrari, pista vecchio stile che la scia poco spazio agli errori e metterà in risalto le qualità dei migliori.

Per AF Corse, che schiera le Ferrari 488 GT3 Evo in livrea AlphaTauri e Red Bull, è l'impegno casalingo, così come per le sei Lamborghini Huracan GT3 Evo iscritte tra le 30 vetture.

Due di queste sono condotte da piloti italiani, Mirko Bortolotti ed Alessio Deledda, seguiti dal Grasser Racing Team.

Per l'occasione, la Ceccato Motors Racing sarà presente con la sua BMW M4 affidata a Timo Glock. Il tedesco rientra per una apparizione singola nel campionato che lo ha visto protagonista fino alla passata stagione, mentre è suggestiva la presenza della squadra di Roberto Ravaglia, Campione DTM del passato.

Il programma

Le attività in pista cominciano al venerdì con le Prove Libere, seguite da Qualifica 1 e Gara 1 sabato, mentre domenica andranno in scena Qualifica 2 e Gara 2.

Tutti i fan italiani sono ovviamente invitati a presenziare ad Imola, ma chi non potrà recarsi in Emilia Romagna avrà comunque l'occasione di non perdersi nulla tramite le dirette sulla piattaforma DTM Grid - dove sono disponibili anche i live timing e inquadrature onboard - e sul canale ufficiale YouTube della serie.

In Italia Qualifiche e Gare saranno visibili anche su Motorsport.com: ecco in dettaglio tutti gli orari degli appuntamenti.

Le Dirette su YOUTUBE e DTM GRID

Venerdì 17 giugno

Prove Libere 1: 12;55-13;40

Prove Libere 2: 15;55-16;40

Sabato 18 giugno

Qualifica 1: 10;05-10;25

Gara 1: 13;30

Domenica 19 giugno

Qualifica 2: 10;05-10;25

Gara 2: 13;30

Le Dirette su Motorsport.com

