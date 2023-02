DTM | Ferrari presente anche nel 2023 con Emil Frey Racing

Carica lettore audio

In seguito alla vendita del DTM dalla ITR di Gerhard Berger all'ADAC, a dicembre è stato annunciato che il team Red Bull AF Corse non avrebbe continuato a partecipare al campionato in questa stagione.

Questo sembrava mettere in dubbio la partecipazione della Ferrari, dato che nessun'altra squadra ha utilizzato i prodotti del marchio italiano nella stagione 2022. Ma con la vecchia 488 GT3 ora sostituita dalla 296 di ORECA, il posto di AF Corse è stato preso dalla squadra svizzera Emil Frey, che il mese scorso ha annunciato il suo passaggio da Lamborghini a Ferrari.

La squadra ha vinto il titolo a squadre nell'ADAC GT Masters la scorsa stagione ed è stata vincitrice della GT World Challenge Europe Endurance Cup con Lexus al Paul Ricard nel 2018. L'annuncio dei piloti e del numero di auto che parteciperanno è previsto in una fase successiva. La Ferrari è uno dei sei marchi che saranno rappresentati nel DTM 2023, lo stesso del 2022, con 13 squadre annunciate dalla serie mercoledì.

L'ex squadra Porsche SSR Performance passerà quest'anno alla Lamborghini, unendosi alla squadra Grasser Racing che ritorna, ma Porsche ha aggiunto altre due squadre al suo roster insieme al Team Bernhard, con l'ingresso nella serie di Manthey EMA e Toksport WRT. Toksport ha fatto un'unica gara nel DTM con la Mercedes al Nurburgring nel 2021 con Luca Stolz, che si è classificato secondo prima di essere colpito da una penalità post-gara. Il team Landgraf Mercedes segue Emil Frey nel passaggio dal GT Masters, dopo aver consegnato il titolo piloti a Raffaele Marciello nel 2022. Si unisce alle squadre Mercedes HRT e Winward.

Partenza Photo by: DTM

Abt rimarrà con Audi, nonostante abbia annunciato un accordo per correre con le Lamborghini alla 24 Ore del Nurburgring, mentre la rinomata squadra TCR Engstler Motorsport si è unita ad Audi. "Con un gran numero di esordienti di prim'ordine, top team di fama internazionale, vetture supersportive di tutti i costruttori premium e piloti di spicco, tutti gli appassionati possono aspettarsi una stagione entusiasmante", ha dichiarato il Presidente di ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser. “L'alto livello di interesse per il DTM dimostra che le nostre idee e i nostri piani per la serie hanno avuto un riscontro positivo".

Il DTM dimostra che le nostre idee e i nostri piani per la serie hanno avuto un riscontro positivo". Il Team Rosberg, tre volte vincitore del titolo, ha annunciato martedì la sua uscita dalla serie, mentre anche la squadra Audi Attempto Racing non tornerà.

Walkenhorst Motorsport non si aspettava di tornare dopo essere stato escluso dall'annuncio di BMW di sostenere il campione in carica del DTM Schubert Motorsport e il nuovo arrivato Project1, mentre la squadra Mercedes GruppeM ha espresso la sua frustrazione per i costi "imprevedibili" dei danni del DTM, dando invece la priorità all'Intercontinental GT Challenge.