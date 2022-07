DTM | Ferrari, vittoria Frag...orosa: "Sofferta e meritatissima!"

Carica lettore audio

E' servito un fine settimana caotico come quello del Norisring per vedere una Ferrari vincere finalmente nel DTM 2022.

Felipe Fraga ha rotto quella che ormai pareva una maledizione per la 488 della AF Corse, che invece sul tracciato dove l'anno scorso fu derubata del titolo per le ormai note vicende, trovano il primo successo della stagione.

E dire che in Gara 1 il brasiliano sembrava dover mantenere quell'aura da... 'Paperino', bersagliato dalla sfortuna e da episodi a metterlo fuori causa come stava succedendo da ormai troppo tempo.

Messa da parte la delusione per il prematuro ritiro, e con un grandissimo lavoro compiuto dal team piacentino nel rimettere insieme la vettura di Maranello in livrea Red Bull, Fraga ha prima centrato la Pole Position in Q2 e poi vinto autorevolmente Gara 2 sulla pista di Norimberga.

Felipe Fraga, AF Corse Photo by: Red Bull Content Pool

"Sabato è stato un giorno davvero negativo per noi ed eravamo molto amareggiati. Credo che le ripartenze abbiano offerto uno spettacolo molto brutto per tutti, non solo per chi ha subìto danni", ha commentato il sudamericano riferendosi agli incidenti multipli di Gara 1 che hanno portato al ritiro ben 16 macchine su 27.

"Sono stato tamponato al posteriore in maniera molto violenta, ancora una volta. Non so cosa dire, ero quinto o sesto al primo giro e poi a commentare un altro ritiro".

Il riscatto è arrivato domenica, quasi a voler mettere quella meritata ciliegina sulla torta di compleanno spegnendo in grande stile le 27 candeline con una prestazione Frag...orosa!

“E' stato un modo fantastico per festeggiare il mio compleanno con la mia prima Pole e la mia prima vittoria nel DTM. E soprattutto riesco a portare a termine una gara dopo tanti ritiri consecutivi! Sono felicissimo, non trovo le parole per descrivere il mio stato d’animo".

"Voglio ringraziare il team, ha fatto un lavoro enorme dopo la gara di sabato, nella quale avevo ricevuto un brutto colpo; l'auto era molto danneggiata nel posteriore e sinceramente non sapevo quello che avrei potuto fare. In Qualifica ho cominciato con le gomme usate e andavo bene, quindi ho messo le nuove e ho centrato il primato".

"In Gara 2 ho spinto come un pazzo fin da subito, anche perché avevo Bortolotti dietro che non mi lasciava respirare. Durante la sosta i ragazzi del team sono stati straordinari perché sono entrato con 1"5 di vantaggio su Mirko e quando sono uscito ne avevo più di due".

Il vincitore della gara Felipe Fraga, AF Corse Photo by: Alexander Trienitz

Il DTM si è dimostrato ancora una volta un campionato combattutissimo e profondamente incerto fin da quando è ripartito con le vetture GT3. Con questo trionfo, l'ennesimo per l'immortale 488 del Cavallino Rampante, rilancia le ambizioni di Fraga e AF Corse, anche se i piedi vanno necessariamente tenuti per terra.

"Vincere è quello per cui tutti lavorano ogni giorno nella nostra serie, sono molto contento di essere con il team AF Corse e Red Bull, avere questa opportunità di correre nel DTM è stata stupenda e sono felicissimo di essere qui a giocarmela. Ottenere il successo mi rende molto orgoglioso".

"In questo momento voglio fare festa assieme al team perché abbiamo passato tempi molto difficili e adesso abbiamo ottenuto una vittoria che credo fosse più che meritata. Nella prima metà di stagione non siamo andati come speravamo, partendo molto bene nelle prime gare e salendo sul podio, ma proseguendo con diversi ritiri nonostante ottime qualifiche in Top5. Ora siamo di nuovo in corsa e nella seconda parte spero di poter ritrovarmi di nuovo qui al vertice".

"C'è sempre una possibilità di lottare per il titolo. Facendo un calcolo di quanto ottenuto fino ad oggi, il leader ha totalizzato 10 punti di media a weekend. Qui le cose cambiano velocemente, basta vedere il dominio di Sheldon Van Der Linde al Lausitzring, poi è lui sparito. Quindi non è finita, la strada è lunga, ma preferisco non pensarci. Abbiamo iniziato bene la stagione, ma poi ci sono state difficoltà, quindi meglio pensare una gara per volta".

Ayhancan Guven, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Photo by: Alexander Trienitz

Dall'altra parte del box, la AF Corse si è occupata anche del debutto di Ayhancan Güven sulla Ferrari in livrea AlphaTauri.

Il turco, messosi in luce in questi anni specialmente nei monomarca Porsche, ha ben figurato mostrando grinta e sorpassi, incappando anch'esso in un ritiro per incidente (senza colpe) in Gara 1, ma portando a casa qualche punto in una solida Gara 2.

"Le Prove Libere avevano evidenziato un buon passo gara per noi e in Q1 siamo stati in grado di ottenere un ottimo terzo posto. Purtroppo, in ogni ripartenza abbiamo perso posizioni, senza che fossi in grado di difendermi", commenta il 24enne di Istanbul.

"Nell’ultima, sono stato toccato nel retrotreno ma sono riuscito a continuare nonostante i danni, anche se successivamente mi sono dovuto fermare. Mi è dispiaciuto molto, ma per fortuna in Gara 2 le sensazioni sono state diverse".

"Ci siamo qualificati quarti ma siamo stati penalizzati e siamo scattati dalla settima piazza, anche se ne abbiamo persa una. Da quel momento però abbiamo fatto un’ottima gara grazie ad una strategia perfetta scelta dal team. Abbiamo superato un avversario e ottenuto la settima posizione finale".

"Sono contento e orgoglioso per il team che è tornato a vincere. Questo weekend ho imparato molte cose che mi torneranno utili per il futuro, per questo ringrazio Red Bull, AF Corse e Ferrari per l’opportunità e spero di tornare presto nel DTM”.