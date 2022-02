DTM | Ecco i 7 piloti dei team Mercedes per il 2022 La Casa della Stella di Stoccarda ha definito i programmi per quest'anno e scelto come suddividere i propri concorrenti nelle squadre supportate. Götz e Auer saranno con Winward, Engel-Grenier con GruppeM, HRT schiera Stolz-Maini, mentre Buhk è con Mücke Motorsport.

Di: Francesco Corghi

Dopo aver annunciato i propri piloti ufficiali per la stagione 2022, la Mercedes-AMG Motorsport ha definito il programma che la vedrà impegnata in supporto dei suoi team del DTM. Il Campione in carica Maximilian Götz cambia 'casacca' e guiderà la AMG GT3 Evo #1 gestita dalla Winward Racing; come compagno di squadra avrà il confermato Lucas Auer. La GruppeM Racing si occuperà invece del giovane Mikaël Grenier e di una certezza come Maro Engel, mentre l'Haupt Racing Team schiera Luca Stolz ed Arjun Maini. Infine l'ultimo portacolori della Stella di Stoccarda è Maximilian Buhk, che sarà alfiere del team Mücke Motorsport da solo.

"Poter correre con Winward Racing e il #1 sulla macchina è una grande emozione e privilegio per me - ha detto Götz - Vincere il titolo nel 2021 è stato indubbiamente difficile, difenderlo lo sarà ancora di più. Lucas è un compagno di squadra forte e questo ci spingerà a dare più di tutti gli altri".

Christoph Sagemüller, Capo di Mercedes-AMG Motorsport, ha aggiunto: "Torniamo nel DTM con i titoli piloti e Costruttori in tasca dal 2021 e per le nostre Mercedes-AMG GT3 questo è un campionato ottimo, anche per espandere la presenza del marchio".