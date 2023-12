DTM | C'è Thiim con Bortolotti sulle Lamborghini di SSR nel 2024

La SSR Performance conferma il suo impegno nel DTM anche per la stagione 2024 schierando una coppia di lusso formata da Mirko Bortolotti e Nicki Thiim.

La compagine tedesca avrà ancora il supporto di Lamborghini Squadra Corse, che le metterà a disposizione ancora una volta il trentino, quest'anno Vice Campione della serie dopo aver perso per un soffio il titolo nella lotta contro Thomas Preining.

La novità è invece l'ingaggio del danese, fresco di conferma in Aston Martin Racing, che quindi ritroverà il volante della Huracan GT3 EVO2 dopo averla guidata alla 24h del Nurburgring 2023, con una breve parentesi anche sulla versione EVO un paio di anni fa con la T3 Motorsport, prima che questa squadra chiudesse anzitempo i battenti.

Come già annunciato da qualche tempo, SSR Performance l'anno prossimo avrà solamente due vetture, per cui l'impegno sarà minore e con più concentrazione su un vero e proprio 'Dream Team'.

Photo by: Andreas Beil Nicki Thiim, T3 Motorsport

"È una bella sorpresa di Natale per i fan del DTM! Con Bortolotti e Thiim possiamo essere in prima linea nel DTM. Sono molto felice di questa forte squadra di piloti! Vogliamo lottare per il titolo nella nuova stagione e vincere il campionato per le squadre", afferma il capo di SSR, Stefan Schlund.

"Ci sono state buone discussioni con entrambi i piloti presso la sede della SSR Performance nel quartier generale di Freimann a Monaco. L'intesa è giusta. Con Mirko abbiamo già lavorato bene quest'anno e abbiamo avuto successo insieme. Nicki ha molto talento e crediamo che arricchirà la nostra squadra con le sue capacità ed esperienza".

Thiim torna così a seguire le orme del padre nel DTM, dopo che le squadre di Aston Martin (Comtoyou e Allied Racing) non sono riuscite ad organizzarsi per iscriversi al campionato.