DTM | Bortolotti, Deledda e Ineichen sulle Lamborghini di GRT

Carica lettore audio

Il Grasser Racing Team ha completato la sua formazione per la stagione 2022 del DTM, dove intraprenderà una nuova sfida in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse.

Già annunciato tempo fa l'ingaggio di Clemens Schmid, arrivano gli altri tre piloti per le Huracán GT3 Evo, a cominciare dalla stella Mirko Bortolotti.

Il trentino non è solo, perché assieme a lui ci sono anche un altro ufficiale come Rolf Ineichen e Alessio Deledda, entrato nel programma Junior della Casa di Sant'Agata Bolognese.

"Sono entusiasta di unirmi a GRT nel DTM quest'anno! Sarà un privilegio guidare la Lamborghini #63 in questo storico campionato - ha detto Bortolotti - Sono grato alla Lamborghini e al team per la loro fiducia e lieto che il buon lavoro e la costanza nel corso degli anni non siano passati inosservati".

"Sono sicuro che abbiamo una base solida e la nostra collaborazione a lungo termine sarà sicuramente un vantaggio per questa nuova sfida. Non vedo l'ora di iniziare la stagione!"

Ineichen ha aggiunto: "Sono molto felice di partecipare al DTM quest'anno, mi ha affascinato per anni e correrci è un sogno che si realizza. Gareggiare ad un livello così alto è una sfida incredibile. Naturalmente sono particolarmente felice di percorrere questa strada insieme a GRT".

"Abbiamo una lunga storia e mi sento molto bene in questa squadra. Ho imparato molto qui negli ultimi anni e mi sento pronto ad affrontare una nuova emozionante avventura. Non vedo l'ora che inizi la stagione".

Alessio Deledda, HWA Racelab Photo by: Dutch Photo Agency

Contentissimo anche Deledda: "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Provenendo dalla Formula 2, considero il DTM l'ambiente perfetto per me per crescere come pilota. È un campionato rinomato che offre un livello di competizione estremamente agguerrito. Sarà una serie molto forte quest'anno e sono davvero motivato ad affrontare questa sfida".

"Il passaggio alle ruote coperte sarà un'esperienza completamente nuova per me e sono convinto che GRT sia la squadra migliore per fare questo passo. Si tratta di una compagine di livello che ha ottenuto notevoli successi insieme a Lamborghini Squadra Corse".

"Mi considero onorato di far parte di questo team e di questo Costruttore, e anche di lavorare insieme a Mirko Bortolotti, che è un pilota che ammiro molto. Non vedo l'ora di imparare da lui e sono pronto a dare il meglio per la squadra".

Gottfried Grasser, Team Principal di GRT, ha chiosato: "Sono estremamente felice di confermare la nostra formazione per la stagione DTM 2022. Sarà un anno emozionante per noi come squadra e sono davvero orgoglioso di avere Mirko e Rolf a bordo. Sono stati parte integrante del nostro equipaggio per molti anni e determinanti per alcuni dei nostri più grandi successi. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme e non vedo l'ora di iniziare".

"Alessio d'altra parte è nuovo nel nostro team e siamo altrettanto impazienti di vederlo crescere ed evolvere come pilota su una delle nostre auto. È molto carico e il DTM è certamente il passo giusto per la sua carriera. Con Clemens che è stato firmato in anticipo, abbiamo una formazione molto competitiva a nostra disposizione. Vogliamo lottare per i podi il più presto possibile e sono fiducioso che abbiamo tutto per raggiungere questo obiettivo".