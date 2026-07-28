DTM | Bortolotti ancora nella storia, con la Temerario: "Ad ogni gara riparto da zero, per questo mi godo il trionfo"

Gli ultimi grandi successi di Lamborghini Squadra Corse tra DTM e GT World Challenge hanno una firma sempre presente nell'albo d'oro: quella di Mirko Bortolotti.

Non è un caso se il pilota ufficiale della Casa di Sant'Agata Bolognese sia tra le punte di diamante su cui il marchio conta per ottenere i risultati di spicco, cosa che ha confermato laureandosi Campione nella serie tedesca al termine della stagione 2024 (con il team SSR Performance) e centrando la mitica vittoria alla 24h di Spa dell'anno scorso con il Grasser Racing Team.

E proprio con la scuderia austriaca il trentino domenica scorsa è riuscito nell'ennesima impresa: quella di prendere per mano la neonata Temerario GT3 e condurla al suo primo trionfo della vita, nell'anno di esordio dove tutte le squadre che l'hanno adottata stanno ancora lavorando alacremente per comprenderla, svilupparla e renderla una degna erede della mitica Huracan.

A dire la verità, la Temerario GT3 aveva già avuto l'onore di tagliare il traguardo per prima al Lausitzring col bravissimo Marco Mapelli, fantastico a sfruttare le condizioni meteo per beffare tutti i rivali, salvo poi vedersi privare del trofeo per una irregolarità commessa in fase di pit-stop.

L'appuntamento per l'auto emiliana e la storia è stato quindi rimandato ad Oschersleben, dove con Bortolotti e la compagine di Gottfried Grasser è stata annaffiata da champagne senza poi avere cattive sorprese nel post-gara.

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3 Foto di: Lamborghini Squadra Corse

"È la mia prima vittoria con GRT nel DTM, non ci ero mai riuscito in passato con loro, al massimo avevamo raggiunto un secondo o un terzo posto; dunque, è fantastico aver finalmente ottenuto questo successo", ha detto Bortolotti al termine di Gara 2, dove è anche sceso dalla Temerario per esultare sotto la tribuna dando libero sfogo ad una gioia incontenibile.

"Festeggiare in mezzo ai tifosi, sul podio, è qualcosa di nuovo e l’ho trovata un’ottima idea. Questa Victory Lane ha un po’ quel fascino tipico dell’America. Mi piace tantissimo e credo che più tifosi riusciamo ad avere vicino al podio, meglio è".

Il 36enne ha resistito ad una partenza a denti strettissimi dove ha pure rischiato grosso, per poi attendere il momento giusto per piazzare la zampata decisiva, approfittando anche dei guai altrui.

"In generale, faccio davvero fatica a credere che ci siamo riusciti, è stato un anno difficile. Anzi, diciamo pure 18 mesi duri perché la scorsa stagione è stata molto impegnativa, dunque questo rende ancora più bello tornare sul gradino più alto del podio, specialmente in una gara in cui ce lo siamo guadagnato in pista".

"Onestamente, non credo fossimo i più veloci, ma in entrambi i giorni i distacchi si sono ridotti molto fra le vetture. Tutto il gruppo era racchiuso in otto-nove decimi ed è difficile fare la differenza quando è così. L’equilibrio tra le auto, da quello che ho potuto vedere questo fine settimana, era piuttosto buono".

"Il minimo errore o dettaglio fa la differenza in un senso o nell’altro. E penso che sia proprio questo a rendere Oschersleben così speciale, specialmente in una sessione di Qualifiche. In gara è un po’ diverso; come tutti sappiamo, è un circuito difficile per i sorpassi. Ma dato che abbiamo i due pit-stop, penso che la strategia sia stata il fattore chiave oggi per il nostro successo".

"Siamo riusciti a trovarci nel posto giusto al momento giusto. Abbiamo effettuato due soste senza errori e giri di entrata e di uscita sono stati davvero ottimi. Quindi bisogna avere tutti gli elementi al posto giusto se si vuole vincere una gara come questa. Altrimenti, non la si vince né con la sola strategia né con il solo ritmo. Serve il pacchetto completo".

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3 Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Strategia che, alla fine, è risultata perfetta anche grazie ai contrattempi accusati in Manthey, dove la Porsche del leader Thomas Preining ha avuto un problema nella sostituzione di una gomma che ha rallentato la sosta conclusiva dell'austriaco, scivolato terzo.

"Il secondo pit-stop di Preining non è andato benissimo e questo ci ha permesso di prendere il comando. Ma a parte ciò, eravamo già riusciti a salire secondi grazie alla strategia e all'ottima gara. Era importante cercare di superare Maro Engel alla partenza, dato che siamo scattati uno al fianco dell'altro. E poi passare indenni il primo giro".

"All’uscita della curva 3 mi sono ritrovato con tutte e quattro le ruote nella terra, ma siamo riusciti a cavarcela. E dopo quell’episodio, sapevamo che la situazione delle nostre gomme non era delle migliori dato che avevamo tutti tre set a disposizione; ho cercato di resistere il più a lungo possibile con il primo treno, che era quello delle gomme migliori".

"Siamo stati costretti a partire con quel set e ha funzionato benissimo. A volte questa strategia funziona, altre volte no, bisogna sempre decidere sul momento e capire qual è il momento giusto a seconda della giornata. E i pit-stop sono stati eccellenti da parte della squadra, non siamo finiti nel traffico nemmeno in uscita e questo ha aiutato".

"Sono riuscito a tenere Maro dietro di me dopo entrambe le soste, poi è chiaro che se tutto fosse andato liscio, Preining avrebbe vinto; mi dispiace per lui, ma ogni tanto va così ed è giusto festeggiare".

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3 Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Festa che, giustamente, Mirko vuole godersi a pieno con la squadra che gli ha dato le maggiori soddisfazioni, ultima delle quali la storica affermazione alla 24h di Spa del 2025, per poi rimboccarsi le maniche nel sudare tutte le camicie possibili per fare crescere la nuova creatura del Toro.

Criticata aspramente e precocemente anche da addetti ai lavori con discutibile gusto, senza considerare la ridotta quantità di personale e risorse che Lamborghini Squadra Corse ha in confronto ai colossi con cui se la sta giocando, consapevole che si dovrà procedere a piccoli passi per fare tanta strada.

"Con GRT penso ci sia un legame forte, siamo una grande squadra e stiamo benissimo sempre, anche in stagioni difficili come questa; è importante avere un buon rapporto con tutti, divertirsi un po’ e sfruttare al massimo questi weekend. Penso che sia proprio quello che stiamo facendo".

"Sono davvero orgoglioso del risultato, la prima vittoria in assoluto della Temerario GT3 a livello mondiale e nel campionato più importante. È qualcosa di cui vado molto fiero e per il quale ringraziare la squadra e Lamborghini per tutto il duro lavoro".

"Sicuramente festeggeremo alla grande e ci godremo appieno il risultato, non dimentichiamo che siamo in una stagione di sviluppo e quindi non mi aspetto di lottare per la vittoria anche nelle prossime gare".

"Dovremo ripartire da zero su ogni circuito in cui andremo, perché è la prima volta che ci presentiamo su queste piste con la Temerario. Ogni sessione di Libere 1 è un’avventura per noi, ma siamo consapevoli che questa è una stagione un po’ diversa dal solito. Ecco perché penso che una vittoria come questa sia ancora più preziosa ed importante, e ci dia una soddisfazione ancora maggiore.

Mirko Bortolotti, TGI Team by GRT, Lamborghini Temerario GT3 Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Infine Bortolotti ha voluto inviare un pensiero a Maximilian Paul, ancora convalescente dopo il tremendo botto di cui è stato sfortunato protagonista al Norisring che gli ha procurato un infortunio dal quale dovrà recuperare con pazienza.

"È davvero un peccato quello che è successo a Max e vorrei dedicargli un pensiero. So che si sta riprendendo, questa vittoria è anche per lui. Siamo buoni amici, è davvero incredibile quello che gli è successo e quanta sfortuna possa aver avuto".

"Ma come ho già detto qualche settimana fa al Norisring, lui è davvero forte. È già sulla via del ritorno. Non vedo l’ora di riaverlo dall’altra parte del box".