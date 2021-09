Di Grassi debutta nel DTM su una Audi di Abt

Lucas di Grassi farà il suo esordio nel DTM per gli ultimi due appuntamenti della stagione 2021, ad Hockenheim e al Norisring. Il brasiliano avrà a disposizione una quarta Audi R8 LMS preparata dal team ABT Sportsline.

Di Grassi, che sarà compagno di squadra dei titolari Mike Rockenfeller, Sophia Flörsch e soprattutto di Kelvin Van Der Linde - al quale cercherà di dare una mano nella lotta al titolo piloti - sarà distinguibile da una livrea particolare.

La colorazione scelta è il verde/rosso/oro che il sudamericano aveva infatti sulla Audi Formula E con cui vinse il campionato elettrico nel 2016/2017 proprio con la ABT Sportsline.

"Da tempo stavamo pensando ad un regalo per Lucas pensando a quanto fatto assieme in Formula E e dando una sorta di prosecuzione al nostro binomio - ha detto il capo, Hans-Jurgen Abt - Ci è venuta questa idea un po' pazza di farlo correre con noi nel DTM per un fine settimana, che poi sono diventati due, per un totale di quattro gare".

Di Grassi ha aggiunto: "È proprio un'idea da team ABT e nel mondo di oggi è difficile trovare un legame come questo. Con loro ho passato grandi momenti in FE e speravo di poter continuare con loro, anche dopo l'uscita di Audi ".

"Non essendo stato possibile per la Stagione 8, sono veramente entusiasta di poter continuare la nostra avventura in due weekend del DTM, a conferma che per il futuro potranno forse esserci altre opportunità".