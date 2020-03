Coronavirus: i test DTM di Hockenheim a porte chiuse

Dopo la decisione di spostare i test pre-stagionali da Monza ad Hockenheim, il Coronavirus ha costretto il DTM a correre nuovamente ai ripari da problemi.

Le prove collettive in preparazione alla stagione 2020 si terranno sì in Germania, ma a porte chiuse, come recita il comunicato emesso dal promoter ITR.

"A causa di preoccupazioni riguardanti salute e sicurezza per via del Coronavirus, ITR ha preso la decisione di chiudere totalmente Hockenheim per l'accesso al pubblico in occasione dei test pre-stagione. ITR ha in considerazione molto seriamente la sicurezza delle persone e siamo convinti che questa scelta fosse necessaria per garantirla a tutta la comunità del DTM, alla stampa presente e al pubblico in generale".

E' la prima volta che un evento di motorsport avrà luogo a porte chiuse proprio a causa della malattia che sta colpendo tutto il mondo. Fra l'altro, anche la MotoGP non ha escluso questa possibilità in futuro, mentre in Italia tutte le manifestazioni sportive che non verranno rimandate o cancellate, potranno svolgersi senza spettatori.

Le prove del DTM si terranno da lunedì 16 a giovedì 19 marzo, mentre la gara di Monza prevista per giugno per ora è stata confermata.