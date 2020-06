Berger: "Fermare il DTM per un anno non è la soluzione migliore"

Il DTM è ancora in una fase di stallo per quanto riguarda il futuro, dato che l'uscita di scena di Audi Sport al termine del 2020 ha messo in dubbio quello che sarà il 2021 della serie turismo tedesca.

I lavori proseguono anche dietro le quinte, con il promoter ITR che sta valutando ogni tipo di opzione pur di non chiudere bottega, cosa che al momento non si può escludere a priori per una serie di motivi già elencati da tempo.

Gerhard Berger non si arrende e cerca di portare avanti il suo campionato, come ha detto recentemente in occasione dei test collettivi andati in scena la scorsa settimana al Nurburgring.

"Fermarsi non credo sia la soluzione migliore - spiega l'austriaco - Se hai una grande azienda e la tieni chiusa per un anno, penso che creerebbe parecchi problemi e non funzionerebbe più. Purtroppo al momento non posso escludere nulla, semplicemente perché non sappiamo quale sarà il futuro e come evolveranno le cose".

Si è parlato tanto di quelli che possono essere i salvagenti del DTM, dall'utilizzo delle GT3 all'aiuto (quasi impossibile, per altro) proveniente dal Super GT giapponese.

“Stiamo valutando ogni possibilità, ma sinceramente non ho risposte perché non ce ne sono. Stiamo parlando ancora per capire cosa significherà l'abbandono di Audi Sport, cosa garantire per questa stagione e poi per la prossima. Al di fuori della Class 1 non ci sono molti altri regolamenti da prendere in considerazione".

"Di base si potrebbe parlare delle GT3, ma hanno una filosofia differente, con BoP e altre cose del genere che qui non ci sono mai state. Non sto dicendo che è impossibile, ma ad oggi risposte sul futuro non ce ne sono. E comunque prima ci sono altre priorità da affrontare".

