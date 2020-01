Aberdein pronto a saltare il fosso: BMW lo vuole strappare a Audi

La BMW sarebbe in procinto di strappare all'Audi Jonathan Aberdein per farlo correre da pilota ufficiale con la M4 nel DTM per la stagione 2020.

Secondo le notizie raccolte da Motorsport.com, il sudafricano attraverserebbe il fiume, passando alla Casa bavarese che gli offrirebbe un posto per tutta la prossima annata della serie turismo tedesca.

Questa porta si era chiusa ad Aberdein dal primo momento che il Team WRT - che schiera in veste privata le RS 5 - ha scelto di puntare su Ed Jones e Fabio Scherer, per cui l'unica possibilità rimasta (e a dicembre accettata con firma di un contratto) era quella di ricoprire il ruolo di sostituto sia per il DTM che per la Formula E, contando anche sul fatto che uno come Robin Frijns sicuramente salterà alcuni eventi proprio perché impegnato nel campionato elettrico.

Gli scenari paiono invece cambiati, in primis perché BMW sta cercando un degno sostituto per Bruno Spengler - che come sappiamo è stato spostato sul programma GT IMSA - e poi perché in ottica futura il 21enne nativo di Città del Capo è un prospetto da tenere in considerazione. Da questo punto di vista, Audi Sport non avrebbe opposto resistenza, per cui Aberdein vestirebbe i colori BMW senza alcun problema andando a rompere il contratto che lo legava ai Quattro Anelli.

Ora resta da capire cosa invece farà Robert Kubica, il cui accordo da terzo pilota dell'Alfa Romeo Racing in Formula 1 dovrebbe permettergli di correre nel DTM nei casi delle concomitanze. Bisogna però vedere con quale BMW e se ci sarà la possibilità di avere un team privato per le M4, dato che attualmente la griglia è formata da 14 macchine dopo l'abbandono di R-Motorsport con le Aston Martin.

Informazioni aggiuntive di Sven Haidinger

