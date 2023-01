Drag racer perde la vita in Australia

Carica lettore audio

L'incidente è avvenuto presso la pista del Queensland questa sera intorno alle 19:00 ora locale.

Secondo il rapporto della polizia, il veicolo ha colpito una torre addetta alle riprese.

Il conducente è rimasto ferito mortalmente, mentre l'operatore sulla torre per le riprese è stato portato in ospedale con diverse ferite, ma non è in pericolo di vita.

"La polizia sta indagando a seguito di un incidente mortale avvenuto questa sera (7 gennaio) durante una gara di accelerazione a Willowbank", si legge nel rapporto.

"Le prime informazioni indicano che poco prima delle 19.00 un veicolo è uscito dalla pista e si è schiantato contro una torre addetta alle riprese".

"Il conducente, e unico occupante del veicolo, ha riportato ferite mortali".

"Un operatore addetto alle telecamere è stato trasportato al Princess Alexandra Hospital con diverse ferite, ma non è in pericolo di vita".

"La Forensic Crash Unit sta assistendo la Workplace Health and Safety nelle indagini".

"Si consiglia al pubblico di evitare l'area intorno a Champions Way o di avere pazienza per i probabili disagi per quanto riguarda il traffico".