Video Dakar | Sparco, il futuro in una giacca... prima al mondo!

Resistente al fuoco, all'acqua e agli sbalzi di temperatura: esiste un modo per unire tutto questo in un solo indumento? Ma soprattutto, può un indumento che non sia una tuta prendere parte ad una competizione come la Dakar? La risposta è sì, in entrambi i casi.

In questo nuovo video di Motorsport.com, vi presentiamo la nuova Adventure Jacket progettata e realizzata da Sparco con caratteristiche esclusive per assicurare un maggiore comfort agli equipaggi in gara. Uno "strumento" pensato per proteggere i piloti non solo nei vari trasferimenti ma anche nelle prove speciali, in cui è obbligatorio vestirsi di un abbigliamento ignifugo.

Innovazione non solo ristretta ai materiali utilizzati: l'Adventure è, ad oggi, la prima e unica al mondo ad aver ottenuto l'omologazione FIA in ottemperanza ai requisiti FIA 8856-2018.